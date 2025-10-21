Filzmaier sieht wenig Chancen für Mini-Parteien

ÖVP und FPÖ liegen in Oberösterreich Kopf an Kopf, in zwei Jahren wird der Landtag gewählt. Aber wie sieht es mit den anderen Parteien aus? Politik-Professor Peter Filzmaier sieht keine Zukunft für das Anti-Corona-Bündnis MFG: „Dieses Thema wird von der FPÖ besetzt.“ Für die NEOS ist ein Sitz in der Landesregierung unrealistisch.
Schon jetzt – also zwei Jahre vor der nächsten Landtagswahl – scheint klar: Das Rennen um Platz 1 wird zwischen der ÖVP von Landeshauptmann Thomas Stelzer und der FPÖ von seinem Vize Manfred Haimbuchner entschieden. Umfragen zeichnen derzeit ein solches Bild. Zudem gibt es für die Freiheitlichen Rückenwind aus Wien, weil die Partei als starke Oppositionskraft im Bund gilt, weiß auch Politik-Professor Peter Filzmaier.
