High-Tech-Suche nach Massengrab gestartet

Im Vorfeld der Grabung führte die TU Wien umfangreiche Bodenuntersuchungen durch. Zum Einsatz kam erstmals eine neu entwickelte geophysikalische Methode, die elektromagnetische Eigenschaften misst und einen dreidimensionalen Blick in den Boden ermöglicht – unabhängig von der Beschaffenheit des Erdreichs und bis in Tiefen von über drei Metern. „Diese Technologie wurde bisher nur in der Geologie verwendet. Jetzt setzen wir sie erstmals gezielt bei der Suche nach menschlichen Überresten ein“, erklärt Historiker Dieter Szorger, Mitglied der vom Land eingesetzten Task Force. Im Sommer wurde eine Fläche nahe dem Kreuzstadl untersucht.