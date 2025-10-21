Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

80 Jahre nach Massaker

High-Tech-Suche nach Massengrab gestartet

Burgenland
21.10.2025 11:00
Der Kreuzstadl gilt seit Jahrzehnten als Symbol für das nie aufgeklärte Massaker von 1945. Rund ...
Der Kreuzstadl gilt seit Jahrzehnten als Symbol für das nie aufgeklärte Massaker von 1945. Rund 200 Meter östlich davon wird nun erneut nach den Opfern gesucht.(Bild: P. Huber)

80 Jahre nach dem grauenhaften Massaker von Rechnitz wird erneut nach den 180 Toten gesucht. Neue geophysikalische Methoden könnten den entscheidenden Hinweis liefern.

0 Kommentare

Exakt 80 Jahre nach dem Massaker von Rechnitz wird erneut gesucht – mit neuer Technik, neuen Methoden und erstmals in koordinierter Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Behörden. Seit 15. Oktober läuft in der Nähe des Kreuzstadls eine Grabung, mit der das bis heute unentdeckte Massengrab von rund 180 ungarisch-jüdischen Zwangsarbeitern gefunden werden soll. Trotz jahrzehntelanger Suche blieb ihr Grab bislang unentdeckt.

Archäologen des Landes Burgenland arbeiten sich vorsichtig, Schicht für Schicht vor. Die Grabung ...
Archäologen des Landes Burgenland arbeiten sich vorsichtig, Schicht für Schicht vor. Die Grabung basiert auf Messdaten der TU Wien, die in 2,5 Metern Tiefe Auffälligkeiten zeigten.(Bild: LMS)

Im Vorfeld der Grabung führte die TU Wien umfangreiche Bodenuntersuchungen durch. Zum Einsatz kam erstmals eine neu entwickelte geophysikalische Methode, die elektromagnetische Eigenschaften misst und einen dreidimensionalen Blick in den Boden ermöglicht – unabhängig von der Beschaffenheit des Erdreichs und bis in Tiefen von über drei Metern. „Diese Technologie wurde bisher nur in der Geologie verwendet. Jetzt setzen wir sie erstmals gezielt bei der Suche nach menschlichen Überresten ein“, erklärt Historiker Dieter Szorger, Mitglied der vom Land eingesetzten Task Force. Im Sommer wurde eine Fläche nahe dem Kreuzstadl untersucht.

Archäologen legen Schicht für Schicht frei: In der Nähe des Kreuzstadls wird eine 100 ...
Archäologen legen Schicht für Schicht frei: In der Nähe des Kreuzstadls wird eine 100 Quadratmeter große Fläche untersucht – gestützt auf Messdaten der TU Wien.(Bild: LMS)

Die Messergebnisse zeigten in rund 2,5 Metern Tiefe deutliche Auffälligkeiten. Diese Zone wird nun gezielt archäologisch überprüft. Das rund 100 Quadratmeter große Grabungsareal liegt etwa 200 Meter östlich des Kreuzstadls über einer jungsteinzeitlichen Kreisgrabenanlage. Die Arbeiten erfolgen daher besonders behutsam.

Suche als Gemeinschaftsprojekt
Durchgeführt wird die Grabung vom Land gemeinsam mit der Fachfirma PannArch. Sie ist vom Bundesdenkmalamt genehmigt, mit dem Innenministerium abgestimmt und wird vom Rabbinat der Israelitischen Kultusgemeinde Wien begleitet.

Zitat Icon

Es ist die erste Grabung, die direkt vom Land Burgenland verantwortet wird und die erste, bei der Wissenschaft, Behörden und Gedenkinitiativen wirklich Hand in Hand arbeiten.

Dieter Szoger, Leiter der Task Force Rechnitz

Empfohlen wurde die Maßnahme von der „Task Force Rechnitz“, einer Expertengruppe mit Vertretern des Landes, der TU Wien, des Bundesdenkmalamts, der Ministerien, der Israelitischen Kultusgemeinde, der Gemeinde Rechnitz und der Initiative RE.F.U.G.I.U.S. „Wir haben historische Quellen, Luftbilder und frühere Messungen neu bewertet. Vieles deutet jetzt auf diesen Standort hin“, betont Szorger. Die Grabung soll bis Ende dieser Woche abgeschlossen werden. Anschließend werden die Funde wissenschaftlich analysiert. Über weitere Schritte soll danach entschieden werden. „Die Ergebnisse werden mit der notwendigen Sorgfalt geprüft. Ziel ist es, endlich Klarheit zu schaffen“, heißt es seitens des Landes. 

Porträt von Carina Fenz
Carina Fenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
9° / 17°
Symbol bedeckt
Güssing
6° / 17°
Symbol bedeckt
Mattersburg
8° / 17°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
11° / 17°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
9° / 17°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
127.020 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
91.409 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Gericht
Wiener Lehrerin vergewaltigt: Gefängnisstrafen!
80.876 mal gelesen
Die Hauptangeklagten, ihnen werden Sexualdelikte vorgeworfen, werden schwer bewacht aus U-Haft ...
Mehr Burgenland
Start in Heizsaison
„Viele steigen auf Pellets, Gas und Strom um“
Manfred Waba
Regisseur bei Probe von der Bühne gestürzt
Ärger für Kundinnen
Online-Bestellung: Streit um Rücktrittsrecht
Sorge um Standort
Post-Zustellbasis: SPÖ warnt vor Schließungsplänen
Lange Tradition
Auf der Jagd nach Abenteuern mit den Pfadfindern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf