Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt

„Abschuss oder Zerstörung einer Drohne unter Anwendung von Waffengewalt – insbesondere mit militärischem Gerät, das nur der Bundeswehr, nicht aber der Polizei zur Verfügung steht – geht jedoch über Amtshilfe deutlich hinaus“, heißt es in einem aktuellen Gutachten. Auch bei einer Änderung des Gesetzes müsse es einen Katastrophennotstand geben, damit die Bundeswehr Drohnen abschießen könne. Das wäre etwa dann der Fall, wenn Kamikaze- oder Sabotagedrohnen mutmaßlich gegen bestimmte Ziele eingesetzt würden und die Zerstörung kritischer Infrastruktur oder der Tod von Menschen drohe.