Am 25. Oktober

Hans Krankl und Monti Beton live in Pamhagen!

Fußball International
21.10.2025 13:19
Kult-Band Monti Beton mit Hans Krankl
Kult-Band Monti Beton mit Hans Krankl(Bild: Amanda Clare PENISTON-BIRD)

20 Jahre Monti Beton & Johann K. – das muss gefeiert werden! Nach dem Triumph in der Wiener Staatsoper gastiert Österreichs Kultband mit Fußball-Legende Hans Krankl alias Johann K. erstmals im Naturresort Vila Vita Pannonia in Pamhagen.

0 Kommentare

Am 25. Oktober verwandelt sich das Naturresort in einen musikalischen Festsaal. Unter dem Motto „Show-Hits und gute Laune“ erwartet das Publikum eine Reise durch die Musikgeschichte – von den Hits der 50er und 60er über legendären Austropop der 70er und 80er bis hin zu Auszügen aus dem neuen Programm „Il Spettacolo Italo-Americano“.

Natürlich alles in typischer Monti-Beton-Manier: mit Humor, Schmäh und jeder Menge Mitsing-Feeling.

Krankl & Monti Beton – eine Erfolgsgeschichte
Seit 20 Jahren stehen Hans Krankl und die Wiener Kultband gemeinsam auf der Bühne. Die Jubiläumstour sorgte bereits für Begeisterung in ganz Österreich. Höhepunkt: das restlos ausverkaufte Konzert in der Wiener Staatsoper mit über 2000 Besuchern.

Tickets heiß begehrt
Los geht’s am Samstag, 25. Oktober 2025, ab 18.30 Uhr im Naturresort Vila Vita Pannonia in Pamhagen. Die begehrten „Goleador“-Tickets sind erhältlich unter vilavitapannonia.at

