Hans Krankl und Monti Beton live in Pamhagen!

Am 25. Oktober verwandelt sich das Naturresort in einen musikalischen Festsaal. Unter dem Motto „Show-Hits und gute Laune“ erwartet das Publikum eine Reise durch die Musikgeschichte – von den Hits der 50er und 60er über legendären Austropop der 70er und 80er bis hin zu Auszügen aus dem neuen Programm „Il Spettacolo Italo-Americano“.