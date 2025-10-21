Hans Krankl und Monti Beton live in Pamhagen!

20 Jahre Monti Beton & Johann K. – das muss gefeiert werden! Nach dem Triumph in der Wiener Staatsoper gastiert Österreichs Kultband mit Fußball-Legende Hans Krankl alias Johann K. erstmals im Naturresort Vila Vita Pannonia in Pamhagen.
Am 25. Oktober verwandelt sich das Naturresort in einen musikalischen Festsaal. Unter dem Motto „Show-Hits und gute Laune“ erwartet das Publikum eine Reise durch die Musikgeschichte – von den Hits der 50er und 60er über legendären Austropop der 70er und 80er bis hin zu Auszügen aus dem neuen Programm „Il Spettacolo Italo-Americano“.
Natürlich alles in typischer Monti-Beton-Manier: mit Humor, Schmäh und jeder Menge Mitsing-Feeling.
Krankl & Monti Beton – eine Erfolgsgeschichte
Seit 20 Jahren stehen Hans Krankl und die Wiener Kultband gemeinsam auf der Bühne. Die Jubiläumstour sorgte bereits für Begeisterung in ganz Österreich. Höhepunkt: das restlos ausverkaufte Konzert in der Wiener Staatsoper mit über 2000 Besuchern.
Tickets heiß begehrt
Los geht’s am Samstag, 25. Oktober 2025, ab 18.30 Uhr im Naturresort Vila Vita Pannonia in Pamhagen. Die begehrten „Goleador“-Tickets sind erhältlich unter vilavitapannonia.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.