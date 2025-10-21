„Viele steigen auf Pellets, Gas und Strom um“

Gute Nachrichten für alle, die diesen Winter mit Holz heizen werden: Die Festmeterpreise sind derzeit stabil, eine Preissteigerung steht aller Voraussicht nach nicht bevor. „Der Brennholzpreis ist im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Wir sind stark von unseren Lieferanten abhängig. Wenn dort die Preise steigen, müssen wir uns wahrscheinlich anpassen“, berichtet Brennholzhändlerin Teresa Orsolits-Marth aus Güssing. Sie rechnet dieses Jahr mit mehr Nachfrage beim Scheitholz. „Wir wissen nicht genau, ob es an einem Kundenwechsel liegt oder ob generell wieder mehr Leute aufs Heizen mit Holz zurückgreifen, aber wir spüren mehr Bewegung in unserem Betrieb.“