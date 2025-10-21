Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Start in Heizsaison

„Viele steigen auf Pellets, Gas und Strom um“

Burgenland
21.10.2025 08:58
Holz als harter Rohstoff: Während Sägerundholz boomt, bleibt der Brennholzmarkt stabil.
Holz als harter Rohstoff: Während Sägerundholz boomt, bleibt der Brennholzmarkt stabil.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Nach dem Anstieg vor ein paar Jahren zeigt sich der Holzpreis heuer stabil. Dennoch rüsten immer mehr auf alternative Heizsysteme um.

0 Kommentare

Gute Nachrichten für alle, die diesen Winter mit Holz heizen werden: Die Festmeterpreise sind derzeit stabil, eine Preissteigerung steht aller Voraussicht nach nicht bevor. „Der Brennholzpreis ist im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Wir sind stark von unseren Lieferanten abhängig. Wenn dort die Preise steigen, müssen wir uns wahrscheinlich anpassen“, berichtet Brennholzhändlerin Teresa Orsolits-Marth aus Güssing. Sie rechnet dieses Jahr mit mehr Nachfrage beim Scheitholz. „Wir wissen nicht genau, ob es an einem Kundenwechsel liegt oder ob generell wieder mehr Leute aufs Heizen mit Holz zurückgreifen, aber wir spüren mehr Bewegung in unserem Betrieb.“

Aktuell bis zu 120 Euro pro Raummeter
Derzeit liegen die Preise laut dem aktuellen Holzmarktbericht bei 65 bis 85 Euro pro Raummeter für weiches Brennholz und bei 90 bis 120 Euro pro Raummeter für hartes Brennholz. Damit steht der Preis auf einem stabilen Niveau.

Viele Burgenländer machen noch selbst Brennholz.
Viele Burgenländer machen noch selbst Brennholz.(Bild: Vanessa Wittmann)

Preise zogen 2021 an
Diese Preisbandbreite bestätigt den Trend der vergangenen Jahre: Nach einem deutlichen Preisanstieg 2021 – verursacht durch Konjunkturprogramme, gestörte Lieferketten und hohe Transportkosten – beruhigte sich der Markt 2022 und 2023 allmählich. 2024 war geprägt von Zurückhaltung auf der Käuferseite und der Suche nach neuen, stabilen Preisniveaus. Heuer zeigt sich eine moderate Erholung mit stabilen, realistischen Preisen im Brennholzsektor.

Mit Kriegsbeginn horteten viele Holz
Die Nachfrage dürfte im Rahmen bleiben. „Viele Menschen haben zu Beginn des Ukraine-Krieges Brennholz gehortet, da plötzlich sowohl Holz als auch Gas nicht mehr sicher verfügbar waren – ähnlich wie bei der ,Toilettenpapier-Knappheit’ zu Corona-Zeiten. Es wurden statt zehn benötigten Festmetern dann 30 Festmeter Brennholz gekauft. Deswegen sind die Lager noch gut gefüllt und das dämpft die Nachfrage“, erklärt Forstmeister Herbert Stummer, Forstreferent der Landwirtschaftskammer.

Lesen Sie auch:
Die Anschlusskosten für Gas steigen 2026 stark.
Bis zu 35 Prozent!
Netzkosten für Gas steigen 2026 massiv an
21.10.2025
„Angespannte Lage“
Mit dem Herbst steigen die Holzpreise wieder an
20.10.2025

„Dreigeteilter Markt“
Er spricht von einem „dreigeteilten Markt“. Während Sägerundholz eine Preissteigerung von 15 bis 20 Prozent verzeichnet, bleibt der Bereich Faserholz schwach und das Brennholzgeschäft weitgehend stabil. „Das Sägerundholz läuft hervorragend, die Nachfrage ist hoch. Ganz anders beim Faserholz, das beispielsweise für Zeitungen verwendet wird. Hier ist eine Zurückhaltung spürbar. Beim Brennholz bleibt es ruhig“, fasst Stummer zusammen.

Sauberere Heizungen sind am Vormarsch
Gleichzeitig kommt es zu einer Änderung beim Heizverhalten in der Bevölkerung. „Es gibt immer weniger klassische Zentralheizungen mit Holz. Wir merken, dass viele auf Pellets, Strom oder Gas umsteigen. Das ist einerseits bequemer, aber vor allem auch sauberer“, sagt der Siegendorfer Holzhändler Stefan Brunner. Zudem sei Holz vielen mittlerweile zu „schmutzig“. Dennoch bleibe die Nachfrage nach Scheitholz, beispielsweise für den Kachelofen oder kleinere Einzelheizungen, stabil. „Der Schwedenofen ist und bleibt beliebt“, so Brunner.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
9° / 17°
Symbol stark bewölkt
Güssing
6° / 17°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
8° / 17°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
11° / 17°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
9° / 17°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
121.203 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Fahndungsaufruf: Haben Sie den Sepp gesehen?
94.659 mal gelesen
Haben Sie Sepp Schellhorn gesehen?
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
90.914 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Mehr Burgenland
Manfred Waba
Regisseur bei Probe von der Bühne gestürzt
Ärger für Kundinnen
Online-Bestellung: Streit um Rücktrittsrecht
Sorge um Standort
Post-Zustellbasis: SPÖ warnt vor Schließungsplänen
Lange Tradition
Auf der Jagd nach Abenteuern mit den Pfadfindern
Auf dem Prüfstand
Fraktionen im Streit um barrierefreies Sammeltaxi
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf