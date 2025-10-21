Hundegesetz sorgt weiter für Kopfschütteln

Zehn Jahre intensive Arbeit mit Polizeihunden und deren Ausbildung waren den Behörden nicht gut genug. Der Welser Patrick Hummer (52) soll, wie berichtet, für seine Dackeldame „Lotti“ den Sachkundenachweis erbringen (wir berichteten), obwohl er ein ausgewiesener Experte ist. Er sieht das nicht ein und will notfalls vor Gericht ziehen.