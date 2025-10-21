Hundegesetz sorgt weiter für Kopfschütteln

Seit dem 1. Dezember 2024 gibt es in Oberösterreich ein neues Hundehaltegesetz. Doch nun zeigt sich, dass dies nicht immer praxistauglich ist. So sollte sogar ein echter Hunde-Experte einen Eignungstest machen. Der Tierarztbesuch zur Größe muss auch nach Prüfung erledigt werden.
Zehn Jahre intensive Arbeit mit Polizeihunden und deren Ausbildung waren den Behörden nicht gut genug. Der Welser Patrick Hummer (52) soll, wie berichtet, für seine Dackeldame „Lotti“ den Sachkundenachweis erbringen (wir berichteten), obwohl er ein ausgewiesener Experte ist. Er sieht das nicht ein und will notfalls vor Gericht ziehen.
