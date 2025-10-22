„Wie in jeder guten Ehe kracht es auch bei uns!“

Seit letzter Woche weilt Christian Peintinger wieder in seiner steirischen Heimat. „Ich bin gerade dabei, meinen Haushalt aufzuräumen“, grinst der 58-Jährige, der seit zehn Jahren als Co-Trainer an der Seite von Adi Hütter ist. „Wir haben eine erfolgreiche Zeit in Monaco gehabt, konnten uns als Zweiter und Dritter zweimal für die Champions League qualifizieren“, sagt Peintinger. Als Hütter und Co. die Koffer packen mussten, lag der Klub auf Platz fünf. Nur drei Zähler hinter Krösus Paris SG.