Digitaler Akt: ELGA-Ausbau scheitert an Bürokratie

„Digitalisierung der Prozesse muss endlich in Fahrt kommen“

Stark ausbaufähig sei zudem der Datenaustausch zwischen den Gesundheitsdiensteanbietern. Als Beispiel nennt Hoscher die Überweisung von Pflegeheimbewohnern ins Krankenhaus: „Das Pflegebegleitschreiben wird in ELGA abgelegt, das Notfallblatt für den Transport gedruckt; bei der Aufnahme wird das Pflegebegleitschreiben jedoch oftmals noch in Papierform verlangt, während die Krankentransport-Organisationen derzeit keinen ELGA-Zugang haben. Hier muss die Digitalisierung der Prozesse endlich in Fahrt kommen“, sagt Hoscher.