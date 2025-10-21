Die unsichtbare Krankheit endlich sichtbar machen

ME/CFS-Betroffene können teilweise kaum ihr Bett verlassen, sitzen über Jahre hinweg alleine in ihrem abgedunkelten Zimmer. Soziale Interaktionen sind für sie kaum auszuhalten. Fast jeder 100. Mensch in Österreich ist von der Krankheit betroffen – die „Krone“ sprach mit Angehörigen.
„Diese Krankheit nimmt dem Leben so viel, was es lebenswert macht.“ Mit diesem Satz beschreibt Julia Irsigler das, was für Außenstehende kaum greifbar ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.