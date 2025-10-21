Taucher kam nach Unfall mit Helikopter ins Spital

Am Dienstagnachmittag ereignete sich bei einem beliebten Tauchplatz am Attersee in OÖ ein schwerer Unfall. Ein ausländischer Taucher erlitt dabei schwere Komplikationen. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in den Druckraum eines Spitals geflogen.
Der schöne Attersee lockt Taucher aus aller Welt an. Leider kommt es dabei immer wieder zu folgenschweren Unfällen – so auch am Dienstag. Am Nachmittag, gegen 14.45 Uhr wurde das Rote Kreuz alarmiert, weil sich am Tauchplatz „Twin Towers“ südlich von Weyregg ein Notfall ereignet hatte.
Ansprechbar, aber schwer verletzt
Dort war ein ausländischer Staatsbürger zwischen 65 und 70 Jahren offenbar in Schwierigkeiten geraten. Er war ansprechbar, musste aber mit dem Notarzthubschrauber Martin 3 in den Druckraum im Landeskrankenhaus Graz eingeliefert werden.
