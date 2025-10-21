Taucher kam nach Unfall mit Helikopter ins Spital

Der schöne Attersee lockt Taucher aus aller Welt an. Leider kommt es dabei immer wieder zu folgenschweren Unfällen – so auch am Dienstag. Am Nachmittag, gegen 14.45 Uhr wurde das Rote Kreuz alarmiert, weil sich am Tauchplatz „Twin Towers“ südlich von Weyregg ein Notfall ereignet hatte.