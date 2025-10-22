Er lotst Sturms Legionäre durch das Schneetreiben

„Dieses Spiel hat man in Schottland wohl auch nicht vergessen“, schmunzelt Martin Ehrenreich, wenn er an den 3. Juli 2016 denkt. Denn damals prallten Sturm und Celtic Glasgow bereits aufeinander! Gut, es war „nur“ ein Test der damaligen Foda-Elf (0:1), für „Örli“, 2010 Cupsieger und 2011 Meister mit Sturm, waren es aber 17 Minuten für die Ewigkeit.