Er lotst Sturms Legionäre durch das Schneetreiben

Wenn Österreichs Fußballmeister Sturm am Donnerstag in Schottland auf Celtic Glasgow trifft, ist es für einen Mann bei den Schwarz-Weißen quasi ein „Wiedersehen“. Martin Ehrenreich war gegen den Kultklub sogar schon mal auf einer Ehrenrunde im Stadion unterwegs.
„Dieses Spiel hat man in Schottland wohl auch nicht vergessen“, schmunzelt Martin Ehrenreich, wenn er an den 3. Juli 2016 denkt. Denn damals prallten Sturm und Celtic Glasgow bereits aufeinander! Gut, es war „nur“ ein Test der damaligen Foda-Elf (0:1), für „Örli“, 2010 Cupsieger und 2011 Meister mit Sturm, waren es aber 17 Minuten für die Ewigkeit.
