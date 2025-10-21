22-Jähriger bei Feldarbeiten schwer verletzt

Kollegen halfen sofort

In so einem Moment stand der 22-Jährige zwischen den hinteren beiden Boxe, genau im Bereich der Hydraulik-Hebevorrichtung. Durch das Anheben der Ladefläche wurde ein Rahmenteil gegen die Achse gedrückt. Dabei wurde der 22-Jährige mit dem Fuß eingeklemmt. Sein Arbeitskollege stoppte sofort und senkte die Ladefläche wieder ab. Der schwer verletzte Mann wurde nach der notärztlicher Versorgung ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht.