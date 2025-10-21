Vorteilswelt
Fuß eingeklemmt

22-Jähriger bei Feldarbeiten schwer verletzt

Oberösterreich
21.10.2025 19:17
Der Mann wurde vom Notarzt versorgt. (Symbolfoto)
Ein 22-jähriger Kosovare aus dem Bezirk Eferding (OÖ) wurde am Dienstag gegen 15.50 Uhr bei einem landwirtschaftlichen Arbeitsunfall schwer verletzt. Der junge Mann war mit fünf weiteren Arbeitern auf einem Feld im Bezirk Eferding damit beschäftigt, Gemüse vom Feld zu ernten. Dabei passierte der Unfall.

Der Mann eine landwirtschaftliche Zugmaschine samt Tiefladeranhänger. An diesem Anhänger waren drei Gitterboxen abgestellt. Die Arbeiter beluden die Boxen. Um zum nächsten Arbeitsbereich zu gelangen, musste der Zugmaschinenfahrer von Traktor aus, den Tieflader mittels Hydraulik anheben.

Kollegen halfen sofort
In so einem Moment stand der 22-Jährige zwischen den hinteren beiden Boxe, genau im Bereich der Hydraulik-Hebevorrichtung. Durch das Anheben der Ladefläche wurde ein Rahmenteil gegen die Achse gedrückt. Dabei wurde der 22-Jährige mit dem Fuß eingeklemmt. Sein Arbeitskollege stoppte sofort und senkte die Ladefläche wieder ab. Der schwer verletzte Mann wurde nach der notärztlicher Versorgung ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Oberösterreich

