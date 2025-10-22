Rundruf: Was die steirischen Großküchen auftischen

Nur 30 Prozent des Fleisches am Speiseplan einer Wiener Ministeriumskantine kommen aus Österreich. Diese Zahl lässt die österreichischen Bauern fragend zurück. Die „Steirerkrone“ hat nachgefragt, wie es in den steirischen Großküchen in Sachen Regionalität ausschaut. Das Ergebnis zeigt: Die Steiermark ist ein echtes Vorbild.