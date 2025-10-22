„Lindsey Vonn ist leider bei den Damen im Einsatz“

Vor 32 Jahren holte er Riesentorlauf-Silber bei der WM in Morioka, seit nun mehr 20 Jahren stellt er als Rennsportleiter der Vorarlberger Skischmiede Head Superstars wie Lindsey Vonn, Franjo von Allmen, Conny Hütter oder Vinc Kriechmayr die schnellsten Skier zur Verfügung. Im großen „Krone“-Interview spricht Rainer Salzgeber über Vonns Comeback, ihre Ziele und die Zusammenarbeit mit Aksel Lund Svindal. Der 58-Jährige erklärt, warum er rund um die aktuelle Sicherheitsdebatte Populismus ortet und verrät, warum ihm Franjo von Allmen lieber als Marco Odermatt ist.