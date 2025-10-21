Menschlichkeit in diesen schwierigen Zeiten

Auch in schwierigen Zeiten zeigen die Menschen in Oberösterreich, dass sie nicht nur Verstand, sondern auch ganz viel Herz haben. Mit 251.616 Euro wurde bei den Tauschgeschäften beim Marktplatz Lebensnetze ein Rekord erzielt. Firmen und NGOs waren happy.
„Hier geht es nicht um Geld, es geht um Menschlichkeit“, lobte Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP) die Initiative. Und damit war er Montagabend bei Marktplatz Lebensnetze nicht alleine. Die Thermengutscheine waren heiß begehrt, am Stand daneben wurde Krisenberatung angeboten. Als Gegengeschäft gab’s Sichtbarkeit – etwa ein Posting in den sozialen Medien. Freikarten und Tombolapreise sowie Stadionführungen für beeinträchtigte Kinder wurden vom LASK gesponsert, die Volkshilfe OÖ freute sich über Geschenke für armutsgefährdete Familien.
So waren die „Deals“ nach wenigen Stunden unter Dach und Fach – Tauschgeschäfte von über 250.000 € machten das Engagement des Vereins Institut Lebensnetze um Michael Baminger, Kathrin Kühtreiber-Leitner, Werner Pamminger und Gerhard Heidlmair zum großen Erfolg. 32 Firmen und 30 NGOs waren bei der 16. Auflage mit dabei – es waren Verhandlungen mit dem Herz am rechten Fleck. Denn es ging nicht um Bares, sondern um Sachspenden, Know-how sowie darum, Kontakte zu knüpfen. Die Bereitschaft, Gutes zu tun, ist auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ungebrochen.
