Menschlichkeit in diesen schwierigen Zeiten

So waren die „Deals“ nach wenigen Stunden unter Dach und Fach – Tauschgeschäfte von über 250.000 € machten das Engagement des Vereins Institut Lebensnetze um Michael Baminger, Kathrin Kühtreiber-Leitner, Werner Pamminger und Gerhard Heidlmair zum großen Erfolg. 32 Firmen und 30 NGOs waren bei der 16. Auflage mit dabei – es waren Verhandlungen mit dem Herz am rechten Fleck. Denn es ging nicht um Bares, sondern um Sachspenden, Know-how sowie darum, Kontakte zu knüpfen. Die Bereitschaft, Gutes zu tun, ist auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ungebrochen.