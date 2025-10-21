Erster Landeshauptmann trifft Papst Leo XIV.

„Ich freu’ mich schon auf das Treffen, das ist immer etwas ganz Besonderes“, blickt Stelzer im „Krone“-Gespräch freudig auf die Audienz bei Leo XIV. am Mittwoch. Nur der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) leitete bei der Amtseinführung des neuen Kirchenoberhaupts im Mai dieses Jahres eine Delegation aus Österreich und hatte ein kurzes Gespräch mit dem neuen Papst, bei dem er ihn auch nach Österreich einlud. Mit dabei war auch der damalige Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), dieser sah den Papst jedoch nur aus der Ferne.