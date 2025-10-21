Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Thomas Stelzer in Rom

Erster Landeshauptmann trifft Papst Leo XIV.

Oberösterreich
21.10.2025 19:00
Stelzer am Tag vor dem Treffen mit dem Papst in der „Ewigen Stadt“.
Stelzer am Tag vor dem Treffen mit dem Papst in der „Ewigen Stadt“.(Bild: Land OÖ/Max Mayrhofer)

Mit Gmundner Keramik und Glasmalerei aus Sandl im Gepäck, die den Heiligen Florian – den oberösterreichischen Landespatron – zeigt, wird Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Mittwoch Papst Leo XIV. im Vatikan treffen. Bisher wurde noch keinem Landeshauptmann aus Österreich die Ehre zuteil.

0 Kommentare

„Ich freu’ mich schon auf das Treffen, das ist immer etwas ganz Besonderes“, blickt Stelzer im „Krone“-Gespräch freudig auf die Audienz bei Leo XIV. am Mittwoch. Nur der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) leitete bei der Amtseinführung des neuen Kirchenoberhaupts im Mai dieses Jahres eine Delegation aus Österreich und hatte ein kurzes Gespräch mit dem neuen Papst, bei dem er ihn auch nach Österreich einlud. Mit dabei war auch der damalige Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), dieser sah den Papst jedoch nur aus der Ferne.

Zweites Papst-Treffen für Stelzer
Für Stelzer ist dies das zweite Aufeinandertreffen mit einem amtierenden Papst: „Persönlich treffe ich den zweiten Papst. Aber ich war bei einer großen Jugendmesse als Schüler bei Papst Johannes Paul II., als er in Österreich war, und einmal war ich bei einer Messe bei Benedikt XVI. Aber den persönlichen Kontakt hab‘ ich jetzt nach Franziskus erst mit dem zweiten Papst.“ Als Anlass nennt er die Empfänge zum Nationalfeiertag, die Oberösterreich in den Botschaften in Rom organisiert.

Ob er Leo nach Oberösterreich einlädt? „Nachdem das kein Staatsbesuch ist, darf ich mir das nicht anmaßen. Aber ich werde ihm sagen, dass es schön wäre, wenn er Oberösterreich besucht, wenn er nach Österreich kommt.“

Lesen Sie auch:
Landeshauptmann Stelzer präsentiert derzeit gemeinsam mit einer Delegation den ...
Gemeinsame Interessen
Stelzer bewirbt den Standort Oberösterreich in Rom
21.10.2025

Wichtige Botschaft
Wenn Stelzer um 10 Uhr auf Leo XIV. trifft, hat er nur kurz Zeit. Was er dem Papst sagen wird? „Dass wir uns Anfang Dezember mit dem Friedenslicht wiedersehen, und ich werde ihm sagen, dass es ein gemeinsames Anliegen ist, dass wir uns alle für den Frieden einsetzen.“

Porträt von Lisa Stockhammer
Lisa Stockhammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
137.495 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
92.438 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Oberösterreich
„Sah keinen Sinn mehr in der Sterne-Gastronomie“
86.542 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Bistro „Genussviertel“ wird nachhaltig und kulinarisch hochwertig gekocht – mit dem, was in ...
Mehr Oberösterreich
Thomas Stelzer in Rom
Erster Landeshauptmann trifft Papst Leo XIV.
Offensive in OÖ
KI-Frühbildung künftig schon im Kindergarten
Marktplatz Lebensnetz
Menschlichkeit in diesen schwierigen Zeiten
Krone Plus Logo
Jeder 100. betroffen
Die unsichtbare Krankheit endlich sichtbar machen
Er war ansprechbar
Taucher kam nach Unfall mit Helikopter ins Spital
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf