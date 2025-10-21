Steyr Motors produziert ab 2026 neue Stromeinheit

Die Steyr Motors AG ist seit Oktober 2024 an der Börse. Große Aktionäre sind die Investmentgesellschaft Mutares und die B&C-Gruppe. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mindestens 40 Prozent im Jahresvergleich, eine EBIT-Marge von über 20 Prozent sowie eine Produktionsmenge von mindestens 1.250 Einheiten an. Zuletzt kommunizierte der Spezialmotorenhersteller immer wieder sehr offensiv den Eingang von neuen Aufträgen.