KI-Frühbildung künftig schon im Kindergarten

Der nächste große Wurf der KI-Technologie steht bevor. Eine 140 Seiten lange Studie von Experten der JKU gibt konkrete Empfehlungen, damit Oberösterreich nicht nur bei der Entwicklung, sondern auch bei der Wertschöpfung vorne mit dabei ist. So soll der Nachwuchs schon im Kindergarten auf die KI vorbereitet werden.
Bei den KI-Sprachmodellen hat Europa schon lange verloren. Doch beim nächsten Schritt, den Weltmodellen, ist OÖ auf demselben Level wie die US-Westküste oder Asien“, ist Meinhard Lukas überzeugt. Der Ex-JKU-Rektor und sein Kollege Teodoro D. Cocca haben für die OÖ Industriellenvereinigung (IV) und LH Thomas Stelzer (ÖVP) ein Strategiepapier verfasst, das den aktuellen Stand in Sachen künstliche Intelligenz (KI) erfasst und daraus Empfehlungen für die Zukunft ableitet.
Weltmodelle als Chance
Noch sind jene Weltmodelle eine Vision der Zukunft. Sie bilden nicht die ganze Welt, sondern einen spezifischen Bereich ab, wie etwa einen Produktionsablauf oder Projekte – diese soll die KI dann optimieren. „Oberösterreich hat eine tolle Innovationsleistung, kann diese aber nicht nachhaltig in Wertschöpfung umwandeln“, so der Befund der Forscher.
Es mangle an Skalierung, also Startup-Infrastruktur und Investitionskapital. So sei man in den 1990ern bei Mechatronik und Sprachmodellen in OÖ ganz vorne dabei gewesen, habe daraus aber nur wenig profitiert.
„Kein Elitenthema“
„Mit KI kann mit der gleichen Anzahl von Mitarbeitern deutlich mehr geleistet werden, und ihre Implementierung wird neue Arbeitsplätze schaffen“, so IV-OÖ-Präsident Thomas Bründl. Der wichtigste Faktor sei Zeit, um den Wettbewerbsvorteil nicht zu verlieren. „KI ist kein Elitenthema, sondern trifft alle“, meint IV-Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch.
Daher soll es künftig im Kindergarten MINT- und KI-Frühbildung geben. KI-Agenten sollen Schülern beim Lernen helfen. Am Arbeitsmarkt sollen etwa Überwachungsrollen andere Jobs ersetzen.
