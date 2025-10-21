KI-Frühbildung künftig schon im Kindergarten

Der nächste große Wurf der KI-Technologie steht bevor. Eine 140 Seiten lange Studie von Experten der JKU gibt konkrete Empfehlungen, damit Oberösterreich nicht nur bei der Entwicklung, sondern auch bei der Wertschöpfung vorne mit dabei ist. So soll der Nachwuchs schon im Kindergarten auf die KI vorbereitet werden.