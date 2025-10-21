Vorteilswelt
Offensive in OÖ

KI-Frühbildung künftig schon im Kindergarten

Oberösterreich
21.10.2025 17:30
Ex-JKU-Rektor Meinhard Lukas, IV-OÖ-Präsident Thomas Bründl und Geschäftsführer Joachim ...
Ex-JKU-Rektor Meinhard Lukas, IV-OÖ-Präsident Thomas Bründl und Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch (v. li).

Der nächste große Wurf der KI-Technologie steht bevor. Eine 140 Seiten lange Studie von Experten der JKU gibt konkrete Empfehlungen, damit Oberösterreich nicht nur bei der Entwicklung, sondern auch bei der Wertschöpfung vorne mit dabei ist. So soll der Nachwuchs schon im Kindergarten auf die KI vorbereitet werden.

Bei den KI-Sprachmodellen hat Europa schon lange verloren. Doch beim nächsten Schritt, den Weltmodellen, ist OÖ auf demselben Level wie die US-Westküste oder Asien“, ist Meinhard Lukas überzeugt. Der Ex-JKU-Rektor und sein Kollege Teodoro D. Cocca haben für die OÖ Industriellenvereinigung (IV) und LH Thomas Stelzer (ÖVP) ein Strategiepapier verfasst, das den aktuellen Stand in Sachen künstliche Intelligenz (KI) erfasst und daraus Empfehlungen für die Zukunft ableitet.

Weltmodelle als Chance
Noch sind jene Weltmodelle eine Vision der Zukunft. Sie bilden nicht die ganze Welt, sondern einen spezifischen Bereich ab, wie etwa einen Produktionsablauf oder Projekte – diese soll die KI dann optimieren. „Oberösterreich hat eine tolle Innovationsleistung, kann diese aber nicht nachhaltig in Wertschöpfung umwandeln“, so der Befund der Forscher.

Es mangle an Skalierung, also Startup-Infrastruktur und Investitionskapital. So sei man in den 1990ern bei Mechatronik und Sprachmodellen in OÖ ganz vorne dabei gewesen, habe daraus aber nur wenig profitiert.

„Kein Elitenthema“
„Mit KI kann mit der gleichen Anzahl von Mitarbeitern deutlich mehr geleistet werden, und ihre Implementierung wird neue Arbeitsplätze schaffen“, so IV-OÖ-Präsident Thomas Bründl. Der wichtigste Faktor sei Zeit, um den Wettbewerbsvorteil nicht zu verlieren. „KI ist kein Elitenthema, sondern trifft alle“, meint IV-Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch.

Daher soll es künftig im Kindergarten MINT- und KI-Frühbildung geben. KI-Agenten sollen Schülern beim Lernen helfen. Am Arbeitsmarkt sollen etwa Überwachungsrollen andere Jobs ersetzen. 

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Offensive in OÖ
KI-Frühbildung künftig schon im Kindergarten
Marktplatz Lebensnetz
Menschlichkeit in diesen schwierigen Zeiten
Krone Plus Logo
Jeder 100. betroffen
Die unsichtbare Krankheit endlich sichtbar machen
Er war ansprechbar
Taucher kam nach Unfall mit Helikopter ins Spital
Bei beliebtem Badesee
Haft für Kameras auf Damenklos und Kinderpornos
