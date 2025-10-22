Vorteilswelt
Promille-Unfall

Alkolenker kam von Straße ab und fuhr gegen Baum

Oberösterreich
22.10.2025 07:45
Das Auto überschlug sich nach dem Crash gegen einen Baum und blieb auf dem Dach liegen.
Das Auto überschlug sich nach dem Crash gegen einen Baum und blieb auf dem Dach liegen.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Ein spektakulärer Unfall löste am Dienstagabend in Bad Hall Einsätze von Polizei, Rettung und Feuerwehr aus. Ein 30-jähriger Einheimischer hatte die Kontrolle über sein Auto verloren und krachte gegen einen Baum. Dabei überschlug sich der Pkw und blieb am Dach liegen. Der Verletzte konnte sich selbst befreien. Er hatte 1,6 Promille im Blut.

0 Kommentare

Der 30-Jähriger aus Bad Hall war am Dienstagabend gegen 22 Uhr mit seinem Auto auf der L1359 von Großmengersdorf in Richtung seiner Heimatstadt unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam der Lenker mit seinem Wagen plötzlich von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpflock und kollidierte dann mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug es den Pkw, der auf dem Dach liegen blieb.

Führerschein ist weg
Der Lenker konnte sich noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte selbst befreien. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der 30-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Steyr gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Dem Mann wurde sein Führerschein vorläufig abgenommen.

Feuerwehrleute unterstützten anschließend ein herbeigerufenes Abschleppunternehmen bei der Bergung des Unfallwracks. Die L1359 (Großmengersdorfer Straße) war im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde erschwert passierbar.

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
