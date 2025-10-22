Alkolenker kam von Straße ab und fuhr gegen Baum

Der 30-Jähriger aus Bad Hall war am Dienstagabend gegen 22 Uhr mit seinem Auto auf der L1359 von Großmengersdorf in Richtung seiner Heimatstadt unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam der Lenker mit seinem Wagen plötzlich von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpflock und kollidierte dann mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug es den Pkw, der auf dem Dach liegen blieb.