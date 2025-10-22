KTM holt Produktion von Spanien nach Mattighofen

Der Innviertler Motorradhersteller KTM schließt sein Werk in Spanien und verlagert die dortige Produktion von Motorrädern der Marke GASGAS ab sofort ins Werk nach Mattighofen. Der Standort in Oberösterreich war zuletzt immer wieder Gegenstand von Spekulationen.
„Mit diesem Schritt bündeln wir unsere Kompetenzen, optimieren Produktionsprozesse und stärken die Effizienz innerhalb des Unternehmens“ – so begründet Motorradhersteller KTM auf „Krone“-Anfrage die Verlagerung der Produktion von Spanien nach Oberösterreich.
Damit laufen in Mattighofen alle drei Motorradmarken des Innviertler Traditionsbetriebs vom Band: KTM, Husqvarna und eben auch GASGAS. Zusätzliche Mitarbeiter werden durch die Produktionsverlagerung nach Oberösterreich aber nicht aufgebaut. In den beiden Werken in Mattighofen und Munderfing arbeiten in der Fertigung zusammen rund 1000 Beschäftigte.
Positives Signal für heimischen Standort
Im spanischen Werk in Barcelona sind rund 300 Mitarbeiter beschäftigt, wie die „SN“ berichteten. Vom Ende der Produktion – der Firmensitz in der katalanischen Küstenstadt an sich bleibt bestehen – sind 20 Mitarbeiter betroffen, heißt es von KTM. Was für den Standort in Spanien unerfreulich ist, kann für das Werk in Mattighofen als positives Signal gewertet werden. Gerade deshalb, weil zuletzt immer wieder Spekulationen über eine Abwanderung der Produktion auftauchten.
Nach der Insolvenz im Vorjahr rettete die indische Bajaj-Gruppe den Innviertler Motorradhersteller – das nährte Befürchtungen rund um eine Auslagerung nach Indien.
