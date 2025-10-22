KTM holt Produktion von Spanien nach Mattighofen

Positives Signal für heimischen Standort

Im spanischen Werk in Barcelona sind rund 300 Mitarbeiter beschäftigt, wie die „SN“ berichteten. Vom Ende der Produktion – der Firmensitz in der katalanischen Küstenstadt an sich bleibt bestehen – sind 20 Mitarbeiter betroffen, heißt es von KTM. Was für den Standort in Spanien unerfreulich ist, kann für das Werk in Mattighofen als positives Signal gewertet werden. Gerade deshalb, weil zuletzt immer wieder Spekulationen über eine Abwanderung der Produktion auftauchten.