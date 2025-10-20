Ex-Hundeführer will nicht für „Lotti“ nachsitzen

Behörde wollte Nachweis

Nach dem Tod ihres Weimaraners musste wieder ein Vierbeiner her – „und so kam uns ,Lotti’ ins Haus, ein Zwergdackel mit sechs Kilo – ein ganz gefährliches Tier“, sagt der Welser mit einem Zwinkern. Als er die Hündin anmeldete, flatterte ihm ein Schreiben ins Haus, dass er einen Sachkundenachweis erbringen und einen Kurs absolvieren müsse.