Wie Budgetkürzung Salzburgs Häuslbauer trifft

Fast alle Bereiche spüren den Sparkurs der Landesregierung. Die Neuverschuldung soll bei höchstens 350 Millionen Euro liegen, beschloss die schwarz-blaue Koalition bei der Budgetklausur vergangene Woche. Auch für die Wohnbauförderung gibt es im Voranschlag für 2026 weniger Geld. Statt 189 Millionen Euro wie für 2025 sollen es für das kommende Jahr insgesamt nur mehr 176 Millionen Euro sein.