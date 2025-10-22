Italo-Szenewirt gibt bekanntes Kult-Ristorante ab

Ein kulinarischer Abschied: Italo-Szenewirt Angelo La Ruffa schließt eines seiner bekanntesten Lokale – doch sein Dolce-Vita-Gefühl lebt weiter. Wo nun Pasta, Pesce und Leidenschaft ein neues Zuhause finden – und wer das Linzer Kult-Ristorante – den ältesten Italiener von Linz – künftig weiterführt, erfährt man hier.