Italo-Szenewirt gibt bekanntes Kult-Ristorante ab

Ein kulinarischer Abschied: Italo-Szenewirt Angelo La Ruffa schließt eines seiner bekanntesten Lokale – doch sein Dolce-Vita-Gefühl lebt weiter. Wo nun Pasta, Pesce und Leidenschaft ein neues Zuhause finden – und wer das Linzer Kult-Ristorante – den ältesten Italiener von Linz – künftig weiterführt, erfährt man hier.
Ende September schloss im Stadtteilzentrum Weidfeld in Traun, wie berichtet, das beliebte basta! Cucina Italiana seine Pforten – um sogleich zu verkünden, dass Gastroprofi Angelo La Ruffa dem Ristorante neues Leben einhauchen würde.
