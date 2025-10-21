Stelzer bewirbt den Standort Oberösterreich in Rom

Im Mittelpunkt des Treffens stehen Themen wie Europa, Innovation, Energie und Kultur. Vor allem mit der Region Latium, deren Hauptstadt Rom ist, gebe es mehrere Gemeinsamkeiten und ähnliche Interessen, sagt Stelzer. Der Landeshauptmann eröffnete am Montagabend in der italienischen Hauptstadt einen Empfang zu Österreichs Nationalfeiertag, der von der österreichischen Botschaft organisiert wurde.

„In Europa selbstbewusster auftreten“

„Wir haben es als österreichisches Bundesland immer als unseren Auftrag betrachtet, einen konkreten Beitrag zum Gelingen der Europäischen Union zu leisten. Deshalb ist es uns wichtig, internationale Kontakte zu pflegen – gerade weil wir als europäischer Wirtschaftsstandort an einem durchaus entscheidenden Punkt angelangt sind: Wir sollten in Europa selbstbewusster auftreten, weil wir wissen, was wir an Innovationskraft leisten und an Qualität bieten können“, sagte Stelzer.