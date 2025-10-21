Vorteilswelt
Gemeinsame Interessen

Stelzer bewirbt den Standort Oberösterreich in Rom

Oberösterreich
21.10.2025 11:31
Landeshauptmann Stelzer präsentiert derzeit gemeinsam mit einer Delegation den ...
Landeshauptmann Stelzer präsentiert derzeit gemeinsam mit einer Delegation den Wirtschaftsstandort OÖ in Rom.(Bild: PHILIP BRUNNADER)

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ist zu Gesprächen mit dem italienischen Vize-Industrieminister, Valentino Valentini, in Rom. Zweck der Reise: Stelzer und seine Delegation wollen in Italien den Wirtschaftsstandort OÖ präsentieren und fördern. Da kann auch ein Besuch beim Papst nicht schaden. 



Im Mittelpunkt des Treffens stehen Themen wie Europa, Innovation, Energie und Kultur. Vor allem mit der Region Latium, deren Hauptstadt Rom ist, gebe es mehrere Gemeinsamkeiten und ähnliche Interessen, sagt Stelzer. Der Landeshauptmann eröffnete am Montagabend in der italienischen Hauptstadt einen Empfang zu Österreichs Nationalfeiertag, der von der österreichischen Botschaft organisiert wurde.

„In Europa selbstbewusster auftreten“
„Wir haben es als österreichisches Bundesland immer als unseren Auftrag betrachtet, einen konkreten Beitrag zum Gelingen der Europäischen Union zu leisten. Deshalb ist es uns wichtig, internationale Kontakte zu pflegen – gerade weil wir als europäischer Wirtschaftsstandort an einem durchaus entscheidenden Punkt angelangt sind: Wir sollten in Europa selbstbewusster auftreten, weil wir wissen, was wir an Innovationskraft leisten und an Qualität bieten können“, sagte Stelzer.

Gemeinsame Interessen
Es gebe mehrere gemeinsame Interessen mit Italien, unter anderem im Kulturbereich. „Unsere beiden Heimatländer, Österreich und Italien, sind Länder voller Kultur. Diese Verbindung sollten wir nutzen, um uns international wieder stärker zu positionieren“, betonte der oberösterreichische Landeshauptmann. Österreich feiert 2025 das 30-jährige Jubiläum seines EU-Beitritts, erinnerte Stelzer. „Es ist eine Ehre, diesen Jahrestag in der Hauptstadt eines Gründungslandes der EU zu feiern“, sagte er.

Audienz bei Papst Leo
Neben politischen Gesprächen wird der Landeshauptmann auch den Vatikan besuchen. So wird er am kommenden Mittwoch an der Generalaudienz mit Papst Leo XIV. teilnehmen.





