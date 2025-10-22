Austria: Kripo ermittelt wegen Wirtschaftsbetrugs

Austria Klagenfurts Gesellschafter Zeljko Karajica geht’s immer mehr an den Kragen. Dass das Kriminalamt gegen ihn bzw. seinen Zweitligisten ermittelt, wussten „Krone“-Leser bereits. Die „Krone“ kennt nun auch die Hintergründe.
„Das Kriminalamt rief bei der Bundesliga an!“ Diese Schlagzeile der „Krone“ ließ zuletzt in der heimischen Fußball-Zentrale in Wien die Wände wackeln. Im Mittelpunkt der Ermittlungen der Kripo: die Austria Klagenfurt. Genauer gesagt: Gesellschafter Zeljko Karajica.
