Die Details

Austria: Kripo ermittelt wegen Wirtschaftsbetrugs

Kärnten
22.10.2025 06:00
Die Klagenfurter Fans haben eine klare Meinung zum Gesellschafter.
Die Klagenfurter Fans haben eine klare Meinung zum Gesellschafter.

Austria Klagenfurts Gesellschafter Zeljko Karajica geht’s immer mehr an den Kragen. Dass das Kriminalamt gegen ihn bzw. seinen Zweitligisten ermittelt, wussten „Krone“-Leser bereits. Die „Krone“ kennt nun auch die Hintergründe.



„Das Kriminalamt rief bei der Bundesliga an!“ Diese Schlagzeile der „Krone“ ließ zuletzt in der heimischen Fußball-Zentrale in Wien die Wände wackeln. Im Mittelpunkt der Ermittlungen der Kripo: die Austria Klagenfurt. Genauer gesagt: Gesellschafter Zeljko Karajica.



Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger

Kärnten



Gelesen

Die Details
Austria: Kripo ermittelt wegen Wirtschaftsbetrugs
