Zweisprachige Ortstafeln im Visier von Vandalen

Polizei bittet um Hinweise

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die betreffenden Ortstafeln in der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober 2025 besprüht. Die Polizei Kärnten sucht etwaige Zeugen oder auch andere Auskunftspersonen, die Wahrnehmungen über diese Straftaten haben. Hierzu zählen unter anderem verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die sich rund um die Tatzeit bei den Deliktsorten aufgehalten haben, aber auch Wahrnehmungen von einschlägigen Gesprächen, die auf eine Täterschaft hinweisen könnten. Hinweise bitte an die nächste Polizeiinspektion zu wenden, telefonisch über 133 oder auch anonym per E-Mail an lpd-k-lse@polizei.gv.at