Zweisprachige Ortstafeln im Visier von Vandalen

Die Kärntner Polizei und die Verfassungsschützer ermitteln auf Hochtouren: Offensichtlich politisch motivierte Täter verunstalteten in der Nacht zum Sonntag im Bezirk Völkermarkt zweisprachige Ortstafeln.
Die unbekannten Täter wüteten in der Nacht zum 19. Oktober im Bezirk Völkermarkt – sie besprühten im Bezirk Völkermarkt insgesamt vier zweisprachige Ortstafeln und machten die slowenischen Ortsbezeichnungen unkenntlich. Die deutschen Bezeichnungen ließen die Vandalen unberührt. Ins Visier der Kriminellen gerieten drei Ortstafeln in der Gemeinde Bad Eisenkappel, und eine in der Gemeinde Bleiburg.
Die Polizei hat nach der Alarmierung umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell sind die Untersuchungen der betroffenen Ortstafeln auf mögliche Täterspuren noch am Laufen. Parallel werden alle weiteren zweisprachigen Ortstafeln im Bezirk Völkermarkt durch die jeweils zuständige Polizeiinspektion auf Beschädigungen kontrolliert.
Da man davon ausgeht, dass es sich um politisch motivierte Straftaten handelt, wurden auch umgehend die zuständigen Spezialermittler informiert. Und so werden die weiteren Ermittlungen vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung geführt – mit Unterstützung der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst.
Polizei bittet um Hinweise
Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die betreffenden Ortstafeln in der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober 2025 besprüht. Die Polizei Kärnten sucht etwaige Zeugen oder auch andere Auskunftspersonen, die Wahrnehmungen über diese Straftaten haben. Hierzu zählen unter anderem verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die sich rund um die Tatzeit bei den Deliktsorten aufgehalten haben, aber auch Wahrnehmungen von einschlägigen Gesprächen, die auf eine Täterschaft hinweisen könnten. Hinweise bitte an die nächste Polizeiinspektion zu wenden, telefonisch über 133 oder auch anonym per E-Mail an lpd-k-lse@polizei.gv.at
