Abschied in Kärnten

Große Trauer um bekannte Priesterpersönlichkeit

Kärnten
13.02.2026 20:00
Der Priester wird in mehreren Gemeinden verabschiedet.
Der Priester wird in mehreren Gemeinden verabschiedet.(Bild: Pfarre Wolfsberg)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Die schwarze Fahne hängt seit Montag von der Markuskirche in Wolfsberg. Und auch in Feldkirchen und Obermillstatt trauert man um den verstorbenen Priester Engelbert Hofer. Er wird Ende Februar am Friedhof Obermillstatt beigesetzt.

Der gebürtige Obermillstätter – geboren am 7. November 1943 – maturierte am Gymnasium Tanzenberg und absolvierte anschließend sein Theologiestudium in Klagenfurt. Er war von 1982 bis 2004 Stadtpfarrer von Feldkirchen, diente von 2004 bis 2018 der Pfarre Wolfsberg, war auch in anderen Pfarren Seelsorger und schrieb mehrere Bücher. Am Montag starb Hofer 82-jährig.

Engelbert Hofer ist im 83. Lebensjahr verstorben.
Engelbert Hofer ist im 83. Lebensjahr verstorben.(Bild: Pressestelle Katholische Kirche Kärnten)

Aufbahrung in mehreren Gemeinden
Am Donnerstag, 19. Februar, wird Engelbert Hofer in Wolfsberg aufgebahrt, um 18.30 Uhr wird die heilige Messe gefeiert. Am Samstag wird sein Leichnam von 9 Uhr bis 13 Uhr in der Stadtpfarrkirche Maria Dorn aufgebahrt (Messe um 11 Uhr). Ab 15 Uhr haben Trauernde die Möglichkeit, sich in der Pfarrkirche Obermillstatt von Hofer zu verabschieden. Um 18 Uhr wird dort für den Verstorbenen gebetet.

Das feierliche Requiem leitet Bischof Josef Marketz am Sonntag, 22. Februar, ab 14 Uhr in der Pfarrkirche Obermillstatt.

Kärnten

