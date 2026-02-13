Große Trauer um bekannte Priesterpersönlichkeit

Aufbahrung in mehreren Gemeinden

Am Donnerstag, 19. Februar, wird Engelbert Hofer in Wolfsberg aufgebahrt, um 18.30 Uhr wird die heilige Messe gefeiert. Am Samstag wird sein Leichnam von 9 Uhr bis 13 Uhr in der Stadtpfarrkirche Maria Dorn aufgebahrt (Messe um 11 Uhr). Ab 15 Uhr haben Trauernde die Möglichkeit, sich in der Pfarrkirche Obermillstatt von Hofer zu verabschieden. Um 18 Uhr wird dort für den Verstorbenen gebetet.