71-Jährige betrogen

Liebe und ein großes Geldgeschenk – gegen Gebühr

Kärnten
13.02.2026 22:43
Psychologisch geschickt sind Betrüger, die übers Internet die große Liebe vortäuschen und dann Geld fordern.(Bild: Manuel Schwaiger)
Die Liebe und ein enorm großes Geschenk täuschte ein Betrüger einer 71-jährigen Kärntnerin vor: 2,2 Milliarden US-Dollar sollten im Packerl kommen! Allein der Zoll sei zu zahlen... Dafür verkaufte die Frau sogar ihr Auto!

Über einen Zeitraum von etwa vier Monaten täuschte ein derzeit unbekannter Mann einer 71-jährigen Frau aus Klagenfurt via Social Media seine Liebe vor. Er gab sich als Chirurg im Jemen aus. Gezielt täuschte er ihr Gefühle vor und verleitete sein Opfer dazu, seinen Forderungen nachzukommen.

Am 6. Februar erklärte er der Frau, dass er sie mit einem Paket mit 2,2 Milliarden US-Dollar beschenken werde! Die Zollkosten in der Höhe von mehreren tausend Euro müsste sie aber in Form von Online-Gutscheinen bezahlen. Das Opfer kaufte also Gutscheine. Um den restlichen Betrag aufzubringen, verkaufte die Frau sogar ihr Auto!

Mit dem Geld vom Autoverkauf erwarb sie in einem Supermarkt wieder mehrere Gutscheine. Durch eine aufmerksame Verkäuferin wurde schließlich die Polizei kontaktiert. Mit dem Filialleiter des Supermarkts konnte eine Rückbuchung der erworbenen Gutscheine durchgeführt werden.

Weitere Erhebungen wegen des Betruges werden geführt.

