Liebe und ein großes Geldgeschenk – gegen Gebühr

Am 6. Februar erklärte er der Frau, dass er sie mit einem Paket mit 2,2 Milliarden US-Dollar beschenken werde! Die Zollkosten in der Höhe von mehreren tausend Euro müsste sie aber in Form von Online-Gutscheinen bezahlen. Das Opfer kaufte also Gutscheine. Um den restlichen Betrag aufzubringen, verkaufte die Frau sogar ihr Auto!