Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage der Woche

Haben Sie sich schon privat behandeln lassen?

Community
07.10.2025 12:27
(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Wer in Österreich medizinisch behandelt werden möchte, muss immer öfter mit extremen Wartezeiten rechnen. Besonders gravierend sind die Unterschiede zwischen Privat- und Kassenpatienten. So kann die Wartezeit für gewisse Operationen teils zwischen eineinhalb Wochen und eineinhalb Jahren variieren. Haben Sie sich schon einmal privat behandeln lassen?

0 Kommentare

Wie sieht die medizinische Versorgung in Ihrer Umgebung aus? Bekommen Sie noch zeitnahe Termine, ohne dafür bezahlen zu müssen? Haben Sie schon einmal privat für einen Arzttermin bezahlt, oder sind Sie sogar privat zusatzversichert? Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungen und Erzählungen in den Kommentaren!

Porträt von Stefan Svitak
Stefan Svitak
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Österreich
Wartezeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Dienstag
Mit Philipp trotz kühler Temperaturen warm werden
Moderator Hannes Steiner mit Gast Thomas Flögel und den Experten Kurt Garger und Frenkie ...
Gelb-Rot-Fußball-Talk
Wiener Pleiten, Stöger Start-Up & Bruno Gala
Am Set mit den Stars
300. Folge Soko Donau: Über Teamwork und Hoppalas
Nostalgie pur
Diese Kult-Serien feiern ihr TV-Comeback
Folge von Montag
Eine neue Bewegungswoche liegt vor uns!
Mehr Forum
Forum
Schulpflicht: Haben Sie Schule geschwänzt?
Forum
KI & ChatGPT: Wie beeinflusst es Ihren Alltag?
Forum
Probealarm: Wären Sie im Ernstfall vorbereitet?
Forum
Sollen Zivilisten noch Drohnen nutzen dürfen?
Forum
AKW im Krieg: Sorgen Sie sich um mögliche Unfälle?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
159.406 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
130.389 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
129.455 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1236 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1198 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1046 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Mehr Community
Hand aufs Herz
Emotionale Affäre: Ist das schlimmer als Sex?
Forum
Großevents: Wie sicher fühlen Sie sich?
Forum
Teuerungen: Können wir uns das Leben noch leisten?
Forum
Bürgerpflicht: Nützen Sie Ihr neues Grundrecht?
Frage der Woche
Gehen wir falsch mit psychischen Leiden um?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf