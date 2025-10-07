Haben Sie sich schon privat behandeln lassen?

Gala: Warum Weichselbraun heuer nicht moderiert
Schweighofer übernimmt
Wer in Österreich medizinisch behandelt werden möchte, muss immer öfter mit extremen Wartezeiten rechnen. Besonders gravierend sind die Unterschiede zwischen Privat- und Kassenpatienten. So kann die Wartezeit für gewisse Operationen teils zwischen eineinhalb Wochen und eineinhalb Jahren variieren. Haben Sie sich schon einmal privat behandeln lassen?
Wie sieht die medizinische Versorgung in Ihrer Umgebung aus? Bekommen Sie noch zeitnahe Termine, ohne dafür bezahlen zu müssen? Haben Sie schon einmal privat für einen Arzttermin bezahlt, oder sind Sie sogar privat zusatzversichert? Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungen und Erzählungen in den Kommentaren!
Kommentare
