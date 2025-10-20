Am Stadtfriedhof werden bald auch Tiere begraben

Neues Leben am Ort des Abschieds

Schon umgesetzt wurden in den vergangenen Jahren unter anderem ein Verabschiedungsplatz, barrierefreie Wasserstellen, neue Urnengräber und eine bessere Beschilderung. Jetzt folgt der nächste Schritt: Die Gartenfachmarkt Dopetsberger GmbH übernimmt die bisherigen Geschäftsräume der Firma Finalit an der Friedhofstraße, saniert sie und verlegt ihre Friedhofsgärtnerei dorthin. Das alte Gebäude wird abgerissen und durch einen Neubau der Bestattung Wels GmbH ersetzt, wo künftig auch die Friedhofsverwaltung einziehen soll.