Am Stadtfriedhof werden bald auch Tiere begraben

Der Masterplan für den Welser Stadtfriedhof geht in die nächste Phase. Geplant sind neue Urnenanlagen, sanierte Wege und zusätzliche Bepflanzungen. Ein besonderes Projekt betrifft den nördlichen Teil des Areals: Dort soll künftig sogar ein Tierfriedhof entstehen – mit Platz für die Bestattung von Haustieren.
Der Welser Stadtfriedhof bekommt ein weiteres Facelift. Im Rahmen des 2014 gestarteten „Masterplans Friedhof“ stehen jetzt neue Projekte an – vom erweiterten Urnengang über ein neues Baumbestattungsfeld bis hin zu einem geplanten Tierfriedhof. „Unser Stadtfriedhof ist ein Ort des Abschieds und des pietätvollen Gedenkens an unsere Liebsten. Gleichzeitig erfüllt er als größte öffentliche Grünfläche eine wichtige Funktion, um das urbane Klima stabil zu halten“, betont FP-Stadtchef Andreas Rabl.
Neues Leben am Ort des Abschieds
Schon umgesetzt wurden in den vergangenen Jahren unter anderem ein Verabschiedungsplatz, barrierefreie Wasserstellen, neue Urnengräber und eine bessere Beschilderung. Jetzt folgt der nächste Schritt: Die Gartenfachmarkt Dopetsberger GmbH übernimmt die bisherigen Geschäftsräume der Firma Finalit an der Friedhofstraße, saniert sie und verlegt ihre Friedhofsgärtnerei dorthin. Das alte Gebäude wird abgerissen und durch einen Neubau der Bestattung Wels GmbH ersetzt, wo künftig auch die Friedhofsverwaltung einziehen soll.
Mehr Urnenplätze, mehr Grün
Friedhofsreferent Ralph Schäfer kündigt weitere Verbesserungen an: „Das Hauptaugenmerk gilt der Schaffung zusätzlicher Möglichkeiten für Urnenbestattungen, weil die Nachfrage weiter steigt. Außerdem kommen laufend neue Bäume hinzu, um für die Besucher mehr Schattenplätze zu schaffen.“
Auch ein Tierfriedhof ist geplant
Welche Erweiterungen sind sonst noch geplant? Tatsächlich wird der Platz für Urnenbestattungen deutlich ausgebaut. Neue Urnenwände, ein weiteres Baumbestattungsfeld und ein eigenes Feld mit Urnenstelen sind in Planung. Auch das Kindergräberfeld wird liebevoll neu gestaltet.
Ein besonderes Novum: Im nördlichen Bereich des Areals soll mittelfristig ein Tierfriedhof entstehen. Auf rund 2000 Quadratmetern soll dort ein würdevoller Ort des Abschieds und Gedenkens für verstorbene Haustiere entstehen – ein Angebot, das es in Wels bisher nicht gab.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.