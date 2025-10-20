Kleine Feier eskaliert
200 ungebetene Gäste stürmen Party: Großeinsatz
Was als kleine Feier einer 17-Jährigen geplant war, geriet in Bremen am Samstagabend völlig außer Kontrolle: Statt der paar geladenen Freunde standen plötzlich rund 200 ungebetene Gäste vor der Tür. Die Polizei musste mit zwölf Streifenwagen einschreiten, um die Feier aufzulösen und die Situation zu beruhigen.
Die Beamten gehen davon aus, dass die Party über soziale Medien publik wurde. Viele Jugendliche, die weder eingeladen waren noch in das Haus in der Wohnstraße im Ortsteil Grolland passten, verschafften sich Zugang, teils über den Garten. Zuvor hatten Anwohner wegen lauter Musik und Lärm die Polizei alarmiert.
Nach Razzia versuchten Jugendliche es erneut
Nachdem die ersten ungebetenen Partygäste das Grundstück verlassen hatten, kehrten nach Mitternacht bis zu 60 Jugendliche zurück. Sie wollten die Feier fortsetzen, pöbelten lautstark und traten eine Terrassentür ein. Die Polizei leitete Personenkontrollen durch und begleitete die Jugendlichen zur nahegelegenen Bahnhaltestelle. Während des Einsatzes kam es zu Beleidigungen gegenüber den Beamten.
Gastgeberin auch bestohlen
Bereits während der ersten Phase der Feier kam es laut Polizei zu Verschmutzungen und Sachbeschädigungen im Haus. Zudem wurde aus dem Geldbeutel der Gastgeberin Bargeld gestohlen. Die Beamten nahmen Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Diebstahls auf. Der Einsatz endete gegen 3 Uhr in der Nacht, erst danach kehrte Ruhe in Bremen-Grolland ein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.