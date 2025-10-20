200 ungebetene Gäste stürmen Party: Großeinsatz

Nach Razzia versuchten Jugendliche es erneut

Nachdem die ersten ungebetenen Partygäste das Grundstück verlassen hatten, kehrten nach Mitternacht bis zu 60 Jugendliche zurück. Sie wollten die Feier fortsetzen, pöbelten lautstark und traten eine Terrassentür ein. Die Polizei leitete Personenkontrollen durch und begleitete die Jugendlichen zur nahegelegenen Bahnhaltestelle. Während des Einsatzes kam es zu Beleidigungen gegenüber den Beamten.