Liverpool im freien Fall: Slot „natürlich besorgt“

Mangelnde Chancenverwertung

Angst und bange ist ihm aufgrund des Gesehenen bei den jüngsten Auftritten nicht. „Wenn man sich die Highlights der Spiele anschaut, glaubt man, dass es fast unmöglich ist, diese Spiele zu verlieren“, betonte Liverpools Trainer. Vor allem die mangelnde Chancenauswertung macht seinem Team aktuell zu schaffen. Gegen Manchester United scheiterte Cody Gakpo etwa mehrmals am Aluminiumgehäuse, auch Mohamed Salah ist derzeit auf der Suche nach der Effizienz, traf in den jüngsten fünf Pflichtspielen nicht. Und Florian Wirtz hat nach elf Pflichtspielen erst einen Assist auf der Habenseite. „Florian ist ins Spiel gekommen und hat wieder viel kreiert“, nahm Slot den Deutschen einmal mehr in Schutz.