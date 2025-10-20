Wintersaison: Koralmbahn soll Skigäste bringen

Flüge, Advent und Events

Es gibt Flugangebote aus Hamburg – ein Slogan heißt „Skifahren auf Wolke sieben“. Der Advent soll die Saison verlängern. Vor allem die Koralmbahn könnte ab 14. Dezember Kärntens Skigebiete mit Gästen beliefern. Neue Events wie das Pond-Eishockeyturnier am Weißensee stellen Kärnten in den Mittelpunkt. Ein Wintergast gibt im Schnitt 200 Euro täglich aus, das soll den Winter-Tourismus beleben.