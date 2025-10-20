Wintersaison: Koralmbahn soll Skigäste bringen

„Skifahren auf Wolke sieben!“ Millionen Menschen in Europa sind heiß auf Schnee – in Kärnten kann man Skifahren in drei Tagen lernen.
Die Buchungslage ist vielversprechend, Kärnten geht trotz der ernüchternden Sommerzahlen optimistisch in die Wintersaison. Im Vorjahr gab’s 3,5 Millionen Übernachtungen, das peilt man auch heuer an, obwohl die Zahl der Skifahrer und Snowboardfahrer gesunken ist.
Hoffnungsmarkt im Osten
T-Mona machte eine Umfrage in elf europäischen Ländern, im Osten steigt das Skifieber. 16,5 Millionen Menschen planen einen Winterurlaub in Österreich, viele sollen nach Kärnten kommen. „Wir liegen auf der Südseite der Alpen, das zieht viele Gäste an“, sagt Kärnten-Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner.
Das Preis-Leitungs-Verhältnis in Kärnten wird geschätzt: Neun Millionen Menschen können sich vorstellen, wieder mit Skifahren oder Snowboarden zu beginnen. 14 Skischulen bieten in Kärnten an, zu günstigen Tarifen inklusive Ausstattung das Skifahren in drei Tagen zu erlernen.
Flüge, Advent und Events
Es gibt Flugangebote aus Hamburg – ein Slogan heißt „Skifahren auf Wolke sieben“. Der Advent soll die Saison verlängern. Vor allem die Koralmbahn könnte ab 14. Dezember Kärntens Skigebiete mit Gästen beliefern. Neue Events wie das Pond-Eishockeyturnier am Weißensee stellen Kärnten in den Mittelpunkt. Ein Wintergast gibt im Schnitt 200 Euro täglich aus, das soll den Winter-Tourismus beleben.
