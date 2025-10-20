Mysteriöses Objekt trifft Flugzeug: Pilot verletzt

Kein Problem für Kabinendruck an Bord

Ein Sprecher der US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB erklärte, man habe eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursache des Zwischenfalls zu ermitteln. Fachleute weisen darauf hin, dass die mehrschichtige Cockpitscheibe aus zwei Glasschichten und einer Polymerlage besteht und so konstruiert ist, dass sie selbst bei Beschädigung die Kabinendruckstabilität bewahrt.