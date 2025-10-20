Vorteilswelt
Fahrer ohne Schein

Trotz Blaulicht: Taxi kollidiert mit Polizeiauto

Wien
20.10.2025 13:55
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Sonntagabend ist es in Wien-Leopoldstadt zu einem schweren Unfall zwischen einem Polizeiauto und einem Taxi gekommen. Laut Polizei waren die Beamten gerade mit Blaulicht unterwegs, als der geparkte Taxilenker plötzlich auf die Fahrbahn fuhr.

Der Vorfall spielte sich gegen 22.20 Uhr ab. Der Beamte versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Polizeiauto auf die Seite geschleudert und prallte gegen einen Baum – das Auto blieb schwerbeschädigt stehen.

Mehrere Verletzte
Die beiden Polizisten (26 und 25 Jahre alt) wurden dabei leicht verletzt, an Ort und Stelle von der Berufsrettung Wien versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Auch der 28-jährige Taxilenker und sein Fahrgast zogen sich leichte Verletzungen zu, konnten aber nach der Erstversorgung nach Hause entlassen werden.

Wie sich später herausstellte, verfügte der Taxilenker über keinen gültigen Taxischein. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen.

