Merz würgt Kritiker ab: „Fragen Sie Ihre Töchter“

Merz verweist auf „Kinder und Töchter“

Zur Begründung seiner Haltung verwies Merz auf zahlreiche zustimmende Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Laut dem CDU-Mann bestätigen viele Menschen das von ihm geschilderte Problem: „Fragen Sie Ihre Kinder, fragen Sie Ihre Töchter, fragen Sie im Freundes- und Bekanntenkreis herum: Alle bestätigen, dass das ein Problem ist – spätestens mit Einbruch der Dunkelheit.“ Im Kern gehe es ihm um die „Sicherheit im öffentlichen Raum“, so der CDU-Vorsitzende.