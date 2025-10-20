Verstappen: „Ich hätte gesagt, er ist ein Idiot!“

Nach dem Heimrennen in Zandvoort am 31. August ist Max Verstappen noch fast aussichtslos 104 Punkte hinter Oscar Piastri gelegen. Geglaubt, dass er vier Grand Prix später 64 Zähler aufgeholt haben und mitten im Formel-1-WM-Kampf stecken würde, hätte er es damals niemandem, der ihm das prophezeit hätte, versicherte der Red-Bull-Pilot nach dem Rennsieg in Austin in der ihm eigenen Art: „Ich hätte ihm gesagt, er ist ein Idiot.“ Nun lebt auch die Chance auf den Titel wieder.