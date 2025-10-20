Suche auf Grundstück
Vermisste Rebecca: Ermittler verfolgen neue Spur
2019 hat das Verschwinden von Rebecca Reusch im Berliner Bezirk Neukölln für Rätsel gesorgt: Nun verfolgen die Ermittler eine neue Spur. Mehr als 100 Beamte durchsuchen ein Grundstück, das der Großmutter des Schwagers der Vermissten gehört.
Der Großeinsatz fand am Montagvormittag in Brandenburg statt, wie mehrere deutsche Medienhäuser berichteten. Ein Grundstück im Ortsteil Lindenberg der Gemeinde Tauche wurde durchforstet.
Die Polizei hält sich mit Details bislang zurück. Die Berliner Staatsanwaltschaft bestätigte jedoch, dass es einen Einsatz gab und dass dieser in Zusammenhang zum Fall Rebecca steht, die im Alter von 15 Jahren spurlos verschwand.
In diesem Beitrag sehen Sie mehr Bilder der vermissten Rebecca:
Die Ortschaft, in der sich das Grundstück befindet, liegt etwa 60 Kilometer südöstlich von Berlin. Es waren Leichenspürhunde und ein Bagger im Einsatz, wie die „Bild“ berichtete. Laut dem Sender RTL wurden auch Nachbarn von Ermittlern befragt. Demnach ist der Grund im Besitz der Oma des Schwagers von Rebecca.
Schwager geriet bereits zuvor ins Visier der Ermittler
Der Mann von Rebeccas Schwester war schon zuvor in Verdacht geraten, etwas mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun zu haben. Er war 27 Jahre alt, als die Schülerin vermisst gemeldet wurde. Rebecca hatte in der Nacht zum 18. Februar 2019 im Haus ihrer großen Schwester übernachtet. Als diese am Morgen in die Arbeit fuhr, waren nur die 15-Jährige und ihr Schwager im Haus.
Als ihre Mutter Rebecca nicht erreichen konnte, rief sie bei ihrem Schwiegersohn an – dieser drückte den Anruf erst weg und rief erst später zurück. Er erklärte, dass das Mädchen schon fortgegangen sei – allerdings kam sie nie in der Schule an.
Verdacht erregten auch Suchanfragen, die der Schwager in der Zeit ihres Verschwindens durchgeführt hatte. Er suchte im Internet nach Fessel-Sex und Strangulation – der Polizei gegenüber gab er jedoch an, zu dieser Zeit geschlafen zu haben. Der Verdächtige wurde zweimal verhaftet, kam aber stets wegen Mangel an eindeutigen Beweisen frei. Seine Familie glaubt an seine Unschuld.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.