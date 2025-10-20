Vermisste Rebecca: Ermittler verfolgen neue Spur

Schwager geriet bereits zuvor ins Visier der Ermittler

Der Mann von Rebeccas Schwester war schon zuvor in Verdacht geraten, etwas mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun zu haben. Er war 27 Jahre alt, als die Schülerin vermisst gemeldet wurde. Rebecca hatte in der Nacht zum 18. Februar 2019 im Haus ihrer großen Schwester übernachtet. Als diese am Morgen in die Arbeit fuhr, waren nur die 15-Jährige und ihr Schwager im Haus.