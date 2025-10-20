„Mission Impossible“-Star Vanessa Kirby ist Mama!

„The Crown“-Star Vanessa Kirby (37) ist zum ersten Mal Mama geworden! Die britische Schauspielerin, die man auch aus „Mission Impossible“-Filmen kennt, hat gemeinsam mit ihrem Partner Paul Rabil (39), einem ehemaligen Profi-Lacrosse-Spieler, ihr erstes Kind willkommen geheißen.
Die süßen Baby-News teilte Rabil am Sonntag (19. Oktober) auf Instagram – und rührte damit Fans auf der ganzen Welt zu Tränen.
Pure Liebe
In einem emotionalen Carousel-Post zeigt der stolze Papa sich mit dem Neugeborenen eng an seine Brust gedrückt. Auf einem weiteren Bild liegt Kirby erschöpft, aber überglücklich mit dem Baby im Bett – ein intimer Familienmoment, der pure Liebe ausstrahlt.
Hier ist das liebenswerte Posting eingebunden:
„Enorme Liebe“
Rabil schreibt in seiner Nachricht: „Ich lerne, dass Eltern zu werden dich verlangsamt und gleichzeitig aufweckt. Dass ich wirklich dankbar bin für die Gesundheit aller, dass ich jeden Tag mit Mamas enormen Liebe aufwachen darf und dass wir dich jetzt in unserem Leben haben dürfen.“
Zum Schluss postete er zwei winzige Lacrosse-Schläger – Symbol für die Zukunft des kleinen Wunders: „Für deinen ersten Cradle-Stick. Er wird viele Geschichten und Segen tragen – und wahrscheinlich ein paar kaputte Fenster. Bälle sind im Haus erlaubt!“
Der Name und das Geschlecht des Babys bleiben bislang geheim – auch Vanessa Kirby selbst hat sich noch nicht öffentlich zur Geburt geäußert.
Kirby und Rabil machten ihre Beziehung 2023 offiziell, nachdem sie sich schon im Jahr zuvor nähergekommen waren. Im Mai 2025 bestätigte die Schauspielerin ihre Schwangerschaft auf dem roten Teppich des CCXPMX Film Festivals in Mexiko – in einem atemberaubenden, blauen Schiaparelli-Kleid mit Babybauch.
Jetzt krönt das Paar sein Glück mit dem schönsten Geschenk des Lebens: einem gemeinsamen Kind – und einer riesigen Portion Liebe.
