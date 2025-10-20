Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hollywood-Babyglück!

„Mission Impossible“-Star Vanessa Kirby ist Mama!

Society International
20.10.2025 13:59
(Bild: APA/AFP/HENRY NICHOLLS)

„The Crown“-Star Vanessa Kirby (37) ist zum ersten Mal Mama geworden! Die britische Schauspielerin, die man auch aus „Mission Impossible“-Filmen kennt, hat gemeinsam mit ihrem Partner Paul Rabil (39), einem ehemaligen Profi-Lacrosse-Spieler, ihr erstes Kind willkommen geheißen.

0 Kommentare

Die süßen Baby-News teilte Rabil am Sonntag (19. Oktober) auf Instagram – und rührte damit Fans auf der ganzen Welt zu Tränen.

Pure Liebe
In einem emotionalen Carousel-Post zeigt der stolze Papa sich mit dem Neugeborenen eng an seine Brust gedrückt. Auf einem weiteren Bild liegt Kirby erschöpft, aber überglücklich mit dem Baby im Bett – ein intimer Familienmoment, der pure Liebe ausstrahlt.

Hier ist das liebenswerte Posting eingebunden:

„Enorme Liebe“
Rabil schreibt in seiner Nachricht: „Ich lerne, dass Eltern zu werden dich verlangsamt und gleichzeitig aufweckt. Dass ich wirklich dankbar bin für die Gesundheit aller, dass ich jeden Tag mit Mamas enormen Liebe aufwachen darf und dass wir dich jetzt in unserem Leben haben dürfen.“

Zum Schluss postete er zwei winzige Lacrosse-Schläger – Symbol für die Zukunft des kleinen Wunders: „Für deinen ersten Cradle-Stick. Er wird viele Geschichten und Segen tragen – und wahrscheinlich ein paar kaputte Fenster. Bälle sind im Haus erlaubt!“

Der Name und das Geschlecht des Babys bleiben bislang geheim – auch Vanessa Kirby selbst hat sich noch nicht öffentlich zur Geburt geäußert.

Lesen Sie auch:
Auf dem roten Teppich gab es ein Blitzlichtgewitter für die Hollywood-Stars.
Sexy bei „Napoleon“
Vanessa Kirby verzaubert im Beinschlitz-Traumkleid
15.11.2023

Kirby und Rabil machten ihre Beziehung 2023 offiziell, nachdem sie sich schon im Jahr zuvor nähergekommen waren. Im Mai 2025 bestätigte die Schauspielerin ihre Schwangerschaft auf dem roten Teppich des CCXPMX Film Festivals in Mexiko – in einem atemberaubenden, blauen Schiaparelli-Kleid mit Babybauch.

Vanessa Kirby mit ihren „Fantastic Four“-Kollegen Ebon Moss-Bachrach, Pedro Pascal, Joseph Queen ...
Vanessa Kirby mit ihren „Fantastic Four“-Kollegen Ebon Moss-Bachrach, Pedro Pascal, Joseph Queen und ihrem Babybauch in Mexiko(Bild: AP/Marco Ugarte)

Jetzt krönt das Paar sein Glück mit dem schönsten Geschenk des Lebens: einem gemeinsamen Kind – und einer riesigen Portion Liebe.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
86.963 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
86.950 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Wien
Fahndungsaufruf: Haben Sie den Sepp gesehen?
77.922 mal gelesen
Haben Sie Sepp Schellhorn gesehen?
Mehr Society International
Hollywood-Babyglück!
„Mission Impossible“-Star Vanessa Kirby ist Mama!
Ozzys Witwe trauert
Sharon Osbournes neuer Schicksalsschlag
Musiklegende privat
Grönemeyer braucht keinen Waschbecken-Spiegel
Hochzeit auf Weingut
Costner-Ex Christine Baumgartner sagte wieder Ja
„Eine wahre Legende“
Trauer um Sam Rivers: Limp-Bizkit-Bassist ist tot
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf