„Der Pokal hätte schon etwas größer sein dürfen“

Am Tag nach der Gala in der Berufsschule

Der Hohenemser erzählt: „Dominic Thiem hat genau gewusst, wer ich bin. Das war schon besonders. Wir haben sehr nett miteinander geredet, aber bei so einer Gala ist natürlich viel los und nicht viel Zeit.“ Nach der Veranstaltung fuhr er mit Papa Alexander noch in der Nacht zurück nach Hause: „Ich hatte am nächsten Tag Berufsschule, konnte aber sehr gut im Auto schlafen, war fit.“