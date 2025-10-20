Waffenruhe wackelt: Vance fliegt nach Israel

Hilfslieferungen zeitweise gestoppt

Als Reaktion auf die vermeintlichen Verstöße hatte Israel die Hilfslieferungen in den Gazastreifen gestoppt. Am Sonntag hieß es aus Sicherheitskreisen, die Lieferungen seien wegen der „eklatanten Verletzung“ der Waffenruhe-Vereinbarungen durch die Hamas eingestellt worden. Am Montag ordnete die politische Führung jedoch an, dass humanitäre Hilfe wieder über den Übergang Kerem Shalom den Gazastreifen erreiche. Der Übergang Rafah bleibe vorerst geschlossen, erklärte ein Militärvertreter. Wie viele Übergänge tatsächlich wieder für Hilfslieferungen geöffnet sind, blieb offen.