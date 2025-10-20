Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Schönheit für alle

Wie Aenne Burda die Mode für Millionen machte

Medien
20.10.2025 13:22
Aenne Burda redigiert 1950 das erste Heft an ihrem Schreibtisch.
Aenne Burda redigiert 1950 das erste Heft an ihrem Schreibtisch.(Bild: Burda)

Aenne Burda war die Mode-Ikone des deutschen Wirtschaftswunders. 1950 legte sie erstmals einer Modezeitschrift einen Schnittmusterbogen bei. Diese Idee war der Grundstein für ein milliardenschweres Familienimperium. Auf den Spuren einer Klassefrau.

0 Kommentare

Während heute Modetrends im Monatstakt aufpoppen und man Kleidung quasi nach Kilo kaufen kann, war Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eine Modewüste. Aus aufgetrennten Uniformen wurden Röcke, aus alten Tischtüchern Blusen genäht. Der Hunger war groß, nicht nur der nach Brot, auch nach Schönheit und Farbe – bloß weg vom allgegenwärtigen Feldgrau! Mit Bezugsmarken bekam man kratzige Wollstrümpfe, aber die US-Besatzer brachten Nylons. In Paris eröffnete Dior 1947 seinen Salon, und der New Look trat seinen Siegeszug um die Welt an. Eine Mode, unerreichbar für die deutsche Durchschnittsfrau. Doch dann kam Aenne Burda!

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Katharina Messner
Katharina Messner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
86.963 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
86.950 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Wien
Fahndungsaufruf: Haben Sie den Sepp gesehen?
77.922 mal gelesen
Haben Sie Sepp Schellhorn gesehen?
Mehr Medien
Krone Plus Logo
Schönheit für alle
Wie Aenne Burda die Mode für Millionen machte
Die Zeit drängt
Das Schnitzel als Gradmesser der Freiheit
„Inakzeptable Fehler“
BBC entschuldigt sich für Gaza-Dokumentation
Mega-Deal in den USA
Apple sichert sich Formel-1-Übertragungsrechte
Kongress in Wien
Wie kommt der Journalismus wieder aus der Krise?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf