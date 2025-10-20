Krawalle in Tel Aviv! Derby nach Gewalt abgesagt

Fan-Ausschluss im Europapokal sorgt für Wirbel

Erst am Freitag hatte der Ausschluss von Maccabi-Fans vom Europacup-Spiel bei Aston Villa für Aufsehen und Empörung gesorgt. Der englische Premier-League-Klub hatte mitgeteilt, dass die Anweisung zum Ausschluss der israelischen Anhänger von der verantwortlichen Sicherheitsberatungsgruppe gekommen sei. Die Polizei der West Midlands habe Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit außerhalb des Stadions geäußert, da mit Protesten zu rechnen sei.