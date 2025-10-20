Mann überfällt Jugendliche mit Elektroschocker

Mit einer Sturmhaube maskiert und einem Elektroschocker bewaffnet hat ein 21-Jähriger in der Nacht auf Sonntag zwei Jugendliche (17 und 19 Jahre alt) in Wien-Donaustadt überfallen. Bei seiner anschließenden Flucht verlor der Räuber seinen Reisepass.
Da die Jugendlichen kein Geld bei sich hatten, zwang er den 17-Jährigen, ihn zu einem Bankomaten zu begleiten, um dort Geld abzuheben. Sein Freund blieb vor dem Einkaufszentrum zurück und alarmierte in der Zwischenzeit die Polizei.
Verdächtiger verlor seinen Reisepass
Kurz darauf trafen die alarmierten Polizisten und die WEGA ein. Der Verdächtige ergriff sofort die Flucht – dabei verlor er allerdings seinen Reisepass, sodass er schnell ausgeforscht werden konnte.
Warnschüsse abgegeben
Trotz mehrfacher Aufforderung stehenzubleiben und abgegebener Warnschüsse in den Boden rannte der Mann weiter, konnte aber wenig später in der Nähe seiner Wohnadresse gefunden werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten die Sturmhaube, den Elektroschocker sowie die geraubten Zigaretten.
Der 21-Jährige zeigte sich laut Polizei bei der Festnahme äußerst aggressiv und unkooperativ. Er wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.
