Das sind Ihre brennendsten Fragen!

„Was sind die neuen Debatten?“

Über Ihr Profil oder direkt über krone.at/stimme gelangen Sie zum neuen Debattenbereich „Die Stimme Österreichs“. Hier kommen Sie zu den Leserbriefen, zu den wichtigsten Informationen rund um die „Krone“-Community und zu neuen Pro-&-Contra-Debatten und Diskussionen. Stimmen Sie ab, teilen Sie Ihre Argumente und lesen Sie, was die „Krone“-User zu sagen haben. Erfahrene User haben zudem die Möglichkeit, eigene Debatten vorzuschlagen, um die Meinung der Leserinnen und Leser zu erfahren.