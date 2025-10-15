Das sind Ihre brennendsten Fragen!

Die erfolgreiche „Krone“-Community entwickelt sich weiter! Moderner, strukturierter und interaktiver: Noch nie war der Austausch zu aktuellen Ereignissen und relevanten Fragestellungen spannender. Einige Fragen erreichten uns, Antworten hierzu möchten wir Ihnen hier bieten.
„Was ist im neuen Kommentarbereich jetzt anders?“
Wie gehabt können Sie sich mit unseren „Krone“-Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen am Ende eines jeden Artikels austauschen. Neue Formatierungsmöglichkeiten und die verbesserte Einbindung von Emojis, Listen und Links laden dabei zum Mitdiskutieren ein. Sammeln Sie mit wertvollen Kommentaren Debattierpunkte, um von zusätzlichen Boni zu profitieren.
„Was sind die neuen Debatten?“
Über Ihr Profil oder direkt über krone.at/stimme gelangen Sie zum neuen Debattenbereich „Die Stimme Österreichs“. Hier kommen Sie zu den Leserbriefen, zu den wichtigsten Informationen rund um die „Krone“-Community und zu neuen Pro-&-Contra-Debatten und Diskussionen. Stimmen Sie ab, teilen Sie Ihre Argumente und lesen Sie, was die „Krone“-User zu sagen haben. Erfahrene User haben zudem die Möglichkeit, eigene Debatten vorzuschlagen, um die Meinung der Leserinnen und Leser zu erfahren.
„Muss ich mich neu registrieren?“
Sie finden Ihr Profil wie gehabt rechts oben, nach Klick auf Ihren Benutzernamen. Bereits registrierte Nutzer behalten ihren Benutzeraccount mit den entsprechenden Zugangsdaten.
„Ich kann mich nicht mehr einloggen/Ich kann nicht mehr kommentieren!“
Wenn Sie Probleme beim Einloggen und Kommentieren haben, versuchen Sie zunächst den Cache (und ggf. Cookies) Ihres Browsers bzw. Ihrer App zu leeren und es dann erneut zu probieren.Falls dies nicht hilft, bitten wir um kurze Nachricht an post@krone.at. Wir helfen Ihnen gern weiter!
„Wo sind meine alten Abzeichen hin?“
Die bekannten Abzeichen und Erfolge werden durch neue Abzeichen und Debattierpunkte ersetzt. Dabei starten alle User am selben Level, wodurch jetzt auch neuere User die Chance haben, ganz schnell vorn dabei zu sein. Durch die Umstellung auf ein neues Kommentartool werden die Kommentare, Argumente und Debattenvorschläge im eigenen Profil übersichtlich aufgelistet.
„Was sind diese Punkte und wie kann ich diese sammeln?“
Ab sofort sammeln Sie Punkte und Abzeichen fürs aktive (Mit-)Gestalten unserer Foren. Für welche Klicks Sie Punkte sammeln, können Sie hier nachlesen.
„Ist die Moderation jetzt auch neu?“
Ihre Beiträge werden wie gewohnt vor Veröffentlichung auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB geprüft. Unser Moderationsteam wird dabei weiterhin von unserem Partner „Utopia AI Moderator“ unterstützt. Sollten Ihnen unangemessene Kommentare anderer User auffallen, können Sie uns diese direkt im Kommentarbereich melden. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Beitrag fälschlicherweise abgelehnt wurde, nutzen Sie bitte wie gehabt das Meldeformular.
„Warum gibt es keinen Daumen nach unten mehr?“
Wir verstehen, dass diese Änderung eine Umstellung bedeutet. Unser Hauptanliegen ist die Förderung einer konstruktiven, respektvollen und positiven Debattenkultur unter unseren Artikeln. Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein einfacher „Daumen runter“ oft Negativität verstärkt und zu wenig aussagekräftigen Bewertungen führt, ohne echten Mehrwert für die Diskussion zu liefern.
Wir möchten unsere Community dazu anregen, Ablehnung oder Kritik nicht per Klick auszudrücken, sondern durch einen gut formulierten, argumentativen Kommentar. Nur so kann eine echte Auseinandersetzung mit Inhalten und Meinungen stattfinden. Kritik wird durch die Notwendigkeit eines geschriebenen Kommentars automatisch auf ein höheres, konstruktiveres Niveau gehoben.
Unsere neue Communitywelt ist darauf ausgelegt, die relevantesten, klarsten und nachdenklichsten Argumente hervorzuheben – anstatt nur die populärsten oder die, die am häufigsten „gedisliked“ werden.
Der „Daumen hoch“ dient nun dazu, besonders wertvolle Argumente zu unterstützen und für die Community sichtbarer zu machen. Wir sind überzeugt, dass wir damit einen besseren und respektvolleren Austausch in unseren Foren und den Debatten bei „Die Stimme Österreichs“ zu ermöglichen.
„Warum ein neues System, das Alte war doch toll?“
Unser bisheriges Kommentartool war mit über 10 Jahren Laufzeit mittlerweile veraltet und konnte technisch nicht mehr mit aktuellen Anforderungen mithalten. Viele Rückmeldungen unserer Leserinnen und Leser erreichten uns mit Vorschlägen wie wir uns weiterentwickeln könnten. Mit unserer neuen Communitywelt konnten wir das bestehende Angebot deutlich ausbauen, mit noch mehr Möglichkeiten, dass unsere User unsere Foren (mit-)gestalten können. Fehlt Ihnen noch etwas? Wir freuen uns über konstruktives Feedback an forum@krone.at.
„Wo sind meine alten Kommentare hin?“
Alle Kommentare vor dem 15. Oktober 2025 können nicht wiederhergestellt werden. Mit unserem bisherigen Kommentartool mussten aus ressourcentechnischen Gründen vor der Umstellung alle Beiträge, welche älter als 18 Monate alt sind, entfernt werden. Dies ist leider einem damals veralteten System geschuldet, welches wir nun mit dem neuen Angebot beheben konnten – ab sofort werden Ihre Beiträge nicht mehr aus ressourcentechnischen Gründen entfernt.
„Ich möchte mein Feedback zu den neuen Funktionen mitteilen!“
Wir freuen uns über Ihr Feedback! Schreiben Sie uns gerne an forum@krone.at, Ihre Meinung hilft uns, unser Angebot weiter zu verbessern.