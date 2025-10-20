… eine Generation, die künstlich dumm ist

Wir haben Zugang zu dem ganzen Wissen der Menschheit in unserer Hosentasche – und dennoch werden wir gefühlt immer dümmer. Die Hoffnung, dass uns die Künstliche Intelligenz mit unserem Intellekt helfen könnte, scheint sich noch nicht zu bewahrheiten. Insbesondere dann nicht, wenn die Maschine uns Antworten gibt, die wir gerne hören wollen – ohne diese kritisch zu hinterfragen.
Vor allem Schüler nutzen die KI, um diverse Geistesarbeiten, die früher Stunden in Anspruch nahmen, erledigen zu lassen. Das hätte wohl jede Generation so gemacht, denn Hausaufgaben waren immer „so effizient“ wie möglich abzuhandeln. Nur entsteht dadurch die Situation, dass Kinder kritisches Denken nicht mehr einsetzen.
Technologiefeindlich zu sein, ist in der Moderne zwar lächerlich, dennoch lohnt sich ein differenzierter Blick. Sicherlich können wir uns alle darauf einigen, dass der Taschenrechner eine fantastische Erfindung war. Nur sollte man davor die Grundmechanismen der Mathematik gelernt haben. Ähnlich verhält es sich mit der KI: Wir sollten Kindern das Wesentliche beibringen, bevor sie sich mit technischen Hilfsmitteln austoben.
„Kritisches Denken und Recherchieren“ sollte als Fach in der Volksschule eingeführt werden. Sonst produzieren wir eine Generation, die künstlich dumm und nicht intelligent ist. Das Wissen in der Hosentasche ist nur so schlau wie die Person, die es nutzt.
Tristan Horx
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.