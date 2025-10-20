… eine Generation, die künstlich dumm ist

Wir haben Zugang zu dem ganzen Wissen der Menschheit in unserer Hosentasche – und dennoch werden wir gefühlt immer dümmer. Die Hoffnung, dass uns die Künstliche Intelligenz mit unserem Intellekt helfen könnte, scheint sich noch nicht zu bewahrheiten. Insbesondere dann nicht, wenn die Maschine uns Antworten gibt, die wir gerne hören wollen – ohne diese kritisch zu hinterfragen.