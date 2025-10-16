Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einwanderungs-Razzien

Chicago: Bewohner wehren sich gegen Trumps Truppen

Ausland
16.10.2025 22:32
Beamte der Migrationsbehörde ICE setzten zuletzt Tränengas gegen Bewohner Chicagos ein.
Beamte der Migrationsbehörde ICE setzten zuletzt Tränengas gegen Bewohner Chicagos ein.(Bild: AP/Anthony Vazquez)

In Chicago herrschten zuletzt bürgerkriegsähnliche Zustände: ICE-Beamte haben Menschen auf die Straßen gezerrt und Gewalt gegen jene aufgewendet, die sich ihnen widersetzten. Daraufhin organisierten sich in der ganzen Stadt Nachbarn, um Einwandererfamilien zu verteidigen.

0 Kommentare

In den letzten Tagen kam es in Chicago wiederholt zu Unruhen. Bundesbeamte des Immigration and Customs Enforcement (ICE) und der Grenzschutzbehörde durchkämmten die Stadt und ihre Vororte, um illegale Migranten festzunehmen. Oft hielten sie Passanten auf der Straße an und befragen sie.

Verfolgungsjagd der ICE-Beamten verursachte Unfall
Der Zusammenstoß begann am Dienstagmorgen, als Bundesbeamte nach Angaben von Zeugen ein Auto durch ein überwiegend von Arbeitern und Latinos bewohntes Viertel auf der Südseite der Stadt verfolgten. Ein SUV der Migrationsbehörde kollidierte laut der Polizei von Chicago mit dem verfolgten Auto, das daraufhin in ein geparktes Fahrzeug prallte. Nach dem Unfall trafen Dutzende weitere Einwanderungsbeamte mit Masken ein. Bewohner bewarfen die Beamten mit Gegenständen und schrien: „ICE, geht nach Hause!“, wie die „New York Times“ schreibt.

Truppen setzten Tränengas ein
Augenzeugen zufolge setzten die Beamten wiederholt Tränengas, Rauchbomben und Pfefferkugeln ein, um Menschenansammlungen aufzulösen. Videos zeigen, wie Menschen hustend davonrannten und verzweifelt mit Wasser die Augen ausspülen. Unter den Betroffenen waren auch 13 Polizisten der Stadt Chicago.

ICE-Beamte warfen Personen gewaltvoll zu Boden.
ICE-Beamte warfen Personen gewaltvoll zu Boden.(Bild: AP/Chicago Sun-Times)
Bilder zeigen Chicago im Ausnahmezustand.
Bilder zeigen Chicago im Ausnahmezustand.(Bild: AP/Chicago Sun-Times)
Ein Chicagoer Polizist wusch sich nach dem Tränengas-Einsatz die Augen Wasser aus.
Ein Chicagoer Polizist wusch sich nach dem Tränengas-Einsatz die Augen Wasser aus.(Bild: AP/Chicago Sun-Times)
Zitat Icon

Diese Razzien haben nichts mit Sicherheit oder Gerechtigkeit zu tun – sie dienen allein Macht und Kontrolle.

Andre Vasquez, Stadtrat und Vorsitzender des Ausschusses für Einwanderungs- und Flüchtlingsrechte

Die Bevölkerung wehrt sich
Die Einwohner Chicagos setzen sich gegen die brutalen Einsätze der Einwanderungsbehörde zur Wehr: In den vergangenen Wochen haben sich Gruppen an Freiwilligen gebildet, die ihre Viertel beobachten und über die sozialen Medien Alarm schlagen, sobald sie ICE-Beamte sehen. Andere Anwohner hupen als Warnsignal oder blasen in Trillerpfeifen, um auf die Razzien aufmerksam zu machen.

Lesen Sie auch:
Nach der entsprechenden Ankündigung von US-Präsident Donald Trump ist die Nationalgarde im Raum ...
Trotz Protesten
US-Nationalgarde im Raum Chicago schon im Einsatz
09.10.2025
Schutz für Familien
Razzien gegen Migranten: So wehrt sich L.A. jetzt
15.10.2025
„Ist, was sie tun“
Nazi-Chats sind für Vance „nur Kinderstreiche“
16.10.2025

Solidarität mit Einwanderern
Der Widerstand Chicagos baue auf einer langen Tradition der Solidarität auf, so Andre Vasquez, Stadtrat und Vorsitzender des Ausschusses für Einwanderungs- und Flüchtlingsrechte. „Chicago ist eine Stadt, in der Arbeiterinnen und Arbeiter sich seit jeher gegen Ungerechtigkeit organisiert haben.“ Mit Workshops versucht er, die Chicagoer über ihre Rechte zu informieren. In dem amerikanischen Magazin „Jacobin“ schreibt Vasquez: „Diese Razzien haben nichts mit Sicherheit oder Gerechtigkeit zu tun – sie dienen allein Macht und Kontrolle.“

Los Angeles sprach Notstand wegen Razzien aus
Chicago ist nicht die einzige betroffene Stadt: Auch in Los Angeles spitzt sich die Situation zu. Jetzt reagierte der Bezirk mit einer Notstandserklärung auf die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE. Der Bezirksvorstand sprach sich am Dienstag bei einer Abstimmung mehrheitlich für die Notfalldeklaration aus. Diese Maßnahme soll etwa Hilfsleistungen für Mieterschutz und für andere Bedürfnisse von Betroffenen ermöglichen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Chicago
ICENew York TimesPolizei
BeamteUnruhenAuto
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf