Chicago: Bewohner wehren sich gegen Trumps Truppen

Solidarität mit Einwanderern

Der Widerstand Chicagos baue auf einer langen Tradition der Solidarität auf, so Andre Vasquez, Stadtrat und Vorsitzender des Ausschusses für Einwanderungs- und Flüchtlingsrechte. „Chicago ist eine Stadt, in der Arbeiterinnen und Arbeiter sich seit jeher gegen Ungerechtigkeit organisiert haben.“ Mit Workshops versucht er, die Chicagoer über ihre Rechte zu informieren. In dem amerikanischen Magazin „Jacobin“ schreibt Vasquez: „Diese Razzien haben nichts mit Sicherheit oder Gerechtigkeit zu tun – sie dienen allein Macht und Kontrolle.“