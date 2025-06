Proteste gegen Trump in den USA spitzen sich zu

Kalifornischer Gouverneur ortet „dreisten Machtmissbrauch“

Newsom wies die Behauptungen Trumps als „vollkommen absurd“ zurück und übte seinerseits scharfe Kritik an dem Vorgehen des Präsidenten. „Dieser dreiste Machtmissbrauch eines amtierenden Präsidenten hat eine explosive Situation verschärft und unsere Bürger, unsere Beamten und sogar unsere Nationalgarde in Gefahr gebracht. Da begann die Abwärtsspirale“, echauffierte sich Newsom am Dienstag in einer Videoansprache. Trump habe sich erneut für Eskalation entschieden. „Er entschied sich für mehr Gewalt... Die Demokratie wird angegriffen“, so der Oppositionspolitiker.