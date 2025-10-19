Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Starpianistin erzählt

Hanna Bachmann: „Ich habe immer so gerne geübt“

Vorarlberg
19.10.2025 05:55
Die Pianistin Hanna Bachmann hat von Röthis aus die Welt erobert.
Die Pianistin Hanna Bachmann hat von Röthis aus die Welt erobert.(Bild: Mathis Fotografie)

Der Schriftsteller Robert Schneider traf sich unlängst mit Pianistin Hanna Bachmann in deren Vorarlberger Heimatgemeinde Röthis. Dort sprachen sie nicht nur über den mühevollen Weg in die großen Konzertsäle, sondern auch über gemeinsame Verbindungen.  

0 Kommentare

Der Chef der Berliner Philharmoniker, Kirill Petrenko, ist von ihrem Spiel begeistert und nennt sie eine „gereifte Persönlichkeit am Klavier“. Die 1993 geborene Pianistin Hanna Bachmann aus Röthis hat bereits eine kleine Weltkarriere hinter sich. Tourneen durch die USA, nach Mexiko, Kanada, Israel und Saudi-Arabien hat sie absolviert. In den erlesensten Musiktempeln war sie zu Gast, im Wiener Musikverein, im Beethovenhaus in Bonn, in der Berliner Philharmonie. Mit ihrer zauberhaften Einspielung von Beethovens „Diabelli-Variationen“ im Jahr 2018 hat sie großes Aufsehen erregt.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Robert Schneider
Robert Schneider
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 12°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
4° / 15°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
4° / 13°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
4° / 14°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
100.654 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
97.886 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
88.259 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Starpianistin erzählt
Hanna Bachmann: „Ich habe immer so gerne geübt“
Bundesliga im Ticker
Red Bull Salzburg gegen Altach ab 14.30 Uhr LIVE
WTA125er in Rio
Grabher im Halbfinale out, aber bald in Top-100?
Französische Musik
Barockorchester lässt den Sonnenkönig tanzen
In Justitias Welt
Lange Nacht der Gerichtsbarkeit bot Einblicke
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf