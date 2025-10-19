Hanna Bachmann: „Ich habe immer so gerne geübt“

Der Chef der Berliner Philharmoniker, Kirill Petrenko, ist von ihrem Spiel begeistert und nennt sie eine „gereifte Persönlichkeit am Klavier“. Die 1993 geborene Pianistin Hanna Bachmann aus Röthis hat bereits eine kleine Weltkarriere hinter sich. Tourneen durch die USA, nach Mexiko, Kanada, Israel und Saudi-Arabien hat sie absolviert. In den erlesensten Musiktempeln war sie zu Gast, im Wiener Musikverein, im Beethovenhaus in Bonn, in der Berliner Philharmonie. Mit ihrer zauberhaften Einspielung von Beethovens „Diabelli-Variationen“ im Jahr 2018 hat sie großes Aufsehen erregt.