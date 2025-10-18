Lange Nacht der Gerichtsbarkeit bot Einblicke

Neben dem Prozess gab es Vorträge und Informationsstände zu verschiedenen Themen. So war es beispielsweise möglich, sich über die Justiz-Auktion und die Abläufe der Justiz-Versteigerungsplattform zu informieren. Weiters wurden die Berufe in der Gerichtswelt vorgestellt und es gab Einblicke in die Arbeit der Justizwache. Ein besonderes Highlight war die KFZ-technische Unfallrekonstruktion, die am Beispiel eines Verkehrsunfalls zeigte, was aus den Spuren erkannt werden kann.